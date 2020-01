Tłumacz Googla ma przekładać długie, zasłyszane wypowiedzi w czasie rzeczywistym

Google zaznacza, że funkcja prawdopodobnie będzie wymagać połączenia internetowego w trakcie uruchamiania. Wielojęzyczna transkrypcja w czasie rzeczywistym jest dużo bardziej skomplikowana niż zwykłe tłumaczenie tekstu pisanego lub nawet wprowadzanie pojedynczych zdań w formie werbalnej. Trudno się z tym nie zgodzić i po prostu im nie uwierzyć. Na początku funkcja ma nie działać z gotowymi plikami audio. Dźwięk będzie nagrywany na żywo za pomocą mikrofonów w smartfonach. Google zapewnia, że sprawdzi się również odtworzenie gotowego pliku na głośnikach i zaprezentowanie go Tłumaczowi w taki sposób.

Apple ma AirDrop, a tak wygląda w akcji odpowiedź Google

Funkcja podobno myśli nad zdaniami w trakcie trwania dźwięki. Następnie dodawana jest interpunkcja, korekcja wybranych słów w zależności od kontekstu oraz skorygowanie zmian ze względu na akcenty czy dialekty. Cały ten proces pozwoli użytkownikom zobaczyć to, co według Googla jest największym przybliżeniem tego, co wcześniej usłyszeliśmy. Oczywiście firma zapewnia, że będzie pracowała nad poprawą usługi, aby model stawał się coraz to wygodniejszy. Niestety nie znamy konkretnych dat, kiedy co nastąpi. Wszystko wydarzy się „w przyszłości”. Pozostaje nam tylko czekać na efekty.

Źródło: The Verge