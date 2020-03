Google pomaga w walce z koronawirusem. Nie szczędzi środków!

Ostatnio pisałem o tym jak Google pomaga w walce z koronawirusem wykorzystując do tego wyszukiwarkę. Zwykła, prosta, mała zmiana w wynikach wyszukiwania. W obecnej sytuacji widzę wartość w każdym działaniu tego typu. Liczy się przecież efekt sumy inicjatyw przeprowadzanych przez niezależne od siebie jednostki.

Teoretycznie nie powinniśmy wymagać czy nawet oczekiwać, że firmy tego typu zaangażują się w działania. Przecież to prywatne firmy, więc dlaczego mieliby to robić? Jednak rzeczywistość jest inna i na szczęście rozumieją to obie strony. Świat nie jest sprawiedliwy, jednym powodzi się lepiej, a innym gorzej. Ten podział nie zawsze jest sprawiedliwy, ale tak kręci się ten świat.

Google pomaga i robi to dobrze

Sundar Pichai (CEO Google i konglomeratu Alphabet) ogłosił, że przeznaczy ponad osiemset milionów dolarów na walkę z koronawirusem. Trzeba przyznać, że robi to dużo większe wrażenie niż zmiana sposobu prezentacji wyników wyszukiwania.

Pieniądze zostaną podzielone na kilka grup. Sundar chce osiągnąć dwa cele. Pierwszym jest oczywiste wsparcie walki z koronawirseum. Część pieniędzy zostanie przetransferowana do WHO i innych organizacji, które tę walkę prowadzą. Zastrzyk takiej ilości gotówki może mieć ogromne znaczenie. Drugim celem jest wsparcie gospodarcze. Pieniądze mają na celu zminimalizowanie strat, które są efektem trwającej pandemii z naciskiem na pomoc małym biznesom. To właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa toczą najtrudniejszą walkę w kontekście gospodarczym. To one najczęściej mają minimalną poduszkę finansową i każda forma pomocy jest dla nich na wagę złota.