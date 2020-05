Cały proces ogranicza się do otwarcia aplikacji i wybrania opcji transferu – wtedy wszystkie wgrane na serwery Google utwory, zakupione kawałki, playlisty oraz oznaczenia (lubię, nie lubię) będą przeniesione do YouTube Music. Zmiana ma być zauważalna od razu, ponieważ na ekranie rekomendacji pojawią się nowe treści, których dobór uzależniony będzie od najnowszych danych. Nasza muzyka trafi oczywiście do sekcji Biblioteka, ale jak na razie nie znalazłem żadnej informacji o tym, w jaki sposób będzie można wgrywać muzykę do YouTube Music.

Jeśli do tej pory słuchaliście podcastów w Google Play Music, to za pomocą strony podcasts.google.com/transfer będziecie mogli je przenieść do nowej aplikacji Podcasty Google.

Rollercoaster z YouTube Music. Teraz wróciłem chyba na stałe

Z YouTube Music korzystałem jak tylko usługa pojawiła się w Polsce, ale później zrezygnowałem. Jednocześnie z wyłączeniem subskrypcji na muzykę wyłączyłem YouTube Premium – wspólna oferta (23,99 zł miesięcznie). Kilka tygodni temu wróciłem, głównie za sprawą wszędobylskich, irytujących i powtarzalnych reklam (na smart TV tak łatwo się ich nie pozbędziemy;). Postanowiłem sprawdzić, czy w ciągu miesiąca będę czerpał więcej korzyści z usługi, aniżeli pozbycie się reklam.

Dość szybko zorientowałem się, że po tryb offline i możliwość odtwarzania muzyki w dedykowanej aplikacji sięgam naprawdę regularnie. Czy to wystarczy, by usprawiedliwić kolejny comiesięczny wydatek? Jedni powiedzą, że absolutnie nie, inni dostrzegą dla siebie więcej pozytywów. Do nich należy teraz własna kolekcja (do 20 tysięcy utworów), którą można wgrać do chmury i słuchać na przemian z utworami streamowanymi w ramach subskrypcji.