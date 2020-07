Po co mi edytor zdjęć w SMS? Mam przecież komunikatory

Jak na razie nudy i w sumie dalsze zmiany nie będą wiele lepsze. Jedyne co wywołuje chociażby ułudę „fajności” to fakt, że Google Messages zostanie wyposażone w proste narzędzie do edycji zdjęć. Nie stworzymy tam cudów, ale będzie wystarczające do podkreślenia czegoś czy zwrócenia na coś uwagi. Czy to potrzebne? Screenshot obrabiam od razu przed wysłanie, a narzędzia które mam na telefonie dają nieporównywalnie więcej możliwości.

Gdybym już miał naprawdę się wysilić i dać wam coś ekscytującego to chyba będzie ta jedna rzecz. RCS w Google Messages nie jest szyfrowane więc wszystko co wysyłacie może zostać przechwycone.

Google czemu Ty to sobie robisz?

Wiem, że to bardzo subiektywna opinia, ale nie ogarniam po co oni to robią. SMSy to przeżytek i należy dążyć do ich ubicia, a nie rozbudowywać. To jak wymiana uszczelki w wadliwym silniku. Jasne, na krótką metę może i pomoże, ale i tak się to rozpadnie prędzej czy później.

Nie wiem jak sprawa ma się u Was, ale rzuciłem okiem na swoje SMSy i widzę tam:

bank

bank

telekom

miasto Warszawa

InPost

przypomnienia z różnych systemów

SMS od mamy

90-95% SMSów jakie dostaje to automatyczne komunikaty z innych systemów. Nie potrzebuję do tego reakcji, nie będe wysyłał im śmiesznej naklejki „high five”. Ładowanie tych rzeczy to strata czasu i zasobów, które mogłyby zrobić dwudziesty piąty niepotrzebny nikomu komunikator z logiem Google.

Oczywiście każdy medal ma dwie strony. Konkurent Google jakim jest Apple posiada to wszystko od lat w swojej aplikacji iMessage i może uważają, że trzeba wyrównać. Ale czy poważnie trzeba?

Zastanawia mnie jak Wy to widzicie? Jest sens ładowania tego do Google Message? Czy SMSy mają potencjał na bycie długowieczną technologią wykorzystywaną do normalnej komunikacji? Normalnej czyli innej jako przypominajki z systemu czy SMS kody z banku.

grafika, grafika