Inteligentne okulary, które obecnie dostępne są na rynku (poza jednym czy dwoma modelami) to bardzo wyspecjalizowane urządzenia, które przeznaczone są raczej do fabryk i przemysłu, a nie na ulicę czy do biura.

Nawet jeśli założymy, że są dostępne modele, które wyglądem i funkcjami nadają się do codziennego noszenia i użytkowania to bez odpowiedniego wsparcia w zakresie aplikacji nic z tego nie będzie. Inteligentne okulary dla sukcesu potrzebują wejść na rynek z przytupem jako kompletny produkt wyjęty z pudełka, a nie coś na wzór mebla z salonu Ikea.

Google podejmuje wyzwanie?

Więc o co chodzi z tym „a nie mówiłem”? Jak już wspomniałem Apple robi pierwsze zakusy do rozpoczęcia nowej batalii, a świat obiega o potencjalnych zakupach wykonanych przez Alphabet (spółka matka Google). Według doniesień mają oni zakupić kanadyjską firmą North, która specjalizuje się w produkcji inteligentnych okularów. Całość transakcji ma zamknąć się w granicy 180 milionów dolarów.

Skoro sami nie mają pomysłu jak to zrobić dobrze, po prostu chcą kupić kto już coś o tym wie i to doskonały ruch. Na rynku jest kilka firm, które stara się stworzyć własne okulary, ale brakuje im funduszy i zaplecza największych z branży. To może być ich 5 minut, szansa na wyciągnięcie kasy za lata wysiłków. Dla branży z kolei może to być okazja na świeże rozdanie.

To pierwsze, tak duże, przejęcie od pojawienie się sygnałów na temat Apple i ich okularów. Pierwsze, ale czy ostatnie?