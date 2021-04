Google I/O to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w świecie technologii. Na swojej konferencji Google często ujawnia projekty nad którymi pracowało cały rok — a także ochoczo opowiada o nowościach które czekają nadchodzącą odsłonę Androida. W tym roku, podobnie jak w 2020, impreza przeniesie się do wirtualnej przestrzeni. Ale poznaliśmy właśnie datę Google I/O 2021. Impreza wystartuje za nieco ponad miesiąc!

Google I/O 2021 – data konferencji

W kwestii startu imprez takich jak WWDC, Google I/O czy Microsoft Build wiadomo mniej-więcej czego się spodziewać. Wszystkie one co roku odbywają się w podobnym terminie. Tym razem jednak mamy już konkrety. Internetowy gigant ogłosił, że konferencja Google I/O 2021 odbędzie się w dniach 18-20 maja — czyli (dosłownie) za niespełna sześć tygodni.

Google I/O 2021 – Android 12 i kilka innych nowości

Czego spodziewać się po nadchodzącej konferencji Google I/O 2021? Przede wszystkim: wieści na temat nadciągającego Androida 12, a niedługo po oficjalnych ogłoszeniach też startu pierwszej bety. Zgodnie z tradycją prawdopodobnie nie zabraknie też nowych produktów (mam cichą nadzieję, że nie będą to kolejne nowe komunikatory i wieści o uśmiercaniu tych, które już na rynku funkcjonują). Nie jest wcale wykluczone, że dowiemy się też co nieco o nadchodzącym Google Pixel 5a, który ostatnio doczekał się całego zestawu przecieków, a nie dalej niż wczoraj dowiedzieliśmy się że internetowy gigant chce zrezygnować z układów Qualcomma i zastąpić je autorskimi czipami. Pewnym jednak jest, że nie zabraknie emocji, a główną prezentację wszyscy będziemy mogli obejrzeć wspólnie. Skoro całe wydarzenie przeniosło się do sieci, to wszystkie atrakcje czekać będą na nas właśnie online. Prawdopodobnie na YouTube, albo specjalnie przygotowanej stronie internetowej / aplikacji wydarzenia. Aktualizacji tej drugiej wypatruję zawsze z największą niecierpliwością — to w końcu tam Google pokazuje, jak przykładnie tworzyć według wytycznych ich designerów!

Źródło