Google szykuje układ GS101 Whitechapel

Według informacji opublikowanych przez 9to5Google układ o kodowej nazwie Whitechapel staje się coraz bardziej realny. Pierwsze przecieki na jego temat pojawiały się jeszcze na początku 2020 roku, ale teraz mamy więcej konkretów. Procesor powstaje przy współpracy z Samsungiem, bo w jego dokumentacji, do której dotarł serwis jest sporo odniesień do Exynosa. Nie jestem przekonany czy to akurat dobra wiadomość, ale ktoś z pewnością musi Google pomóc przy produkcji tego procesora, a Samsung ma potrzebne doświadczenie i linie produkcyjne w 5 nm.

Platforma GS101 (Google Silicon?) znana jest też po kodową nazwą Slider, która pojawia się między innymi w kodzie źródłowym aplikacji Google Camera, a także dokumentach Samsunga powiązanych z Exynosem. To o tyle ciekawe, że do tej pory smartfony z rodziny Pixel korzystały z układów Qualcomma i chyba najgorzej na tym nie wychodziły. Google chce się chyba jednak bardziej uniezależnić i podobnie jak Apple projektować procesory według własnego pomysłu. Trudno w tej chwili powiedzieć, czy to dobra decyzja.

Niemal pewne jest natomiast, że platforma Slider będzie wykorzystana w telefonach o kodowych nazwach Raven oraz Oriole, a jeden z nich to najprawdopodobniej Pixel 6, który zostanie zaprezentowany jesienią tego roku. Wygląda więc na to, że gotowe rozwiązanie trafi na rynek za około pół roku, co oznacza, że projekt musi być już bardzo zaawansowany.

Własny chip = dłuższe aktualizacje?

Jednym z argumentów za stworzeniem własnego układu SoC i jednocześnie skorzystaniem ze wsparcia Samsunga ma być kwestia aktualizacji. Qualcomm wspiera swoje produkty przez 3 lata co sprawia, że po tym okresie trudno tworzyć nową wersje systemu na taki SoC. Dlatego Google zapewnia aktualizacje na smartfonach Pixel przez 3 lata. To gorzej niż Samsung, który oferuje 3 lata aktualizacji systemu oraz jeden dodatkowy rok aktualizacji zabezpieczeń. Nie wspominając już nawet o tym, że często to Koreańczycy jako pierwsi publikują takie łatki na swoich smartfonach, zanim zrobi to Google, twórca systemu. Bliższa współpraca obu firm może oznaczać dłuższe wsparcie. Apple dba o swoje smartfony przez 5 lat od premiery i to powinno być również celem Google.