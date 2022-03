SI w służbie edukacji. Google Classroom wprowadzi adaptacyjne nauczanie

Google wprowadza do swojej usługi Classroom funkcję adaptacyjnego nauczania. Zadziała jak pełnoetatowy asystent nauczyciela

Pandemia uwidoczniła problemy nauki zdalnej. Jednym z nich był brak odpowiedniej uwagi poświęcanej poszczególnym podopiecznym. Rozkojarzenie uczniów połączone ze skrajnie nieumiejętnym posługiwaniem się technologią w wykonaniu nauczycieli doprowadziło do tego, że zdalne nauczanie w polskich szkoła dalekie było od ideału. Obostrzenia luzują się i obecna sytuacja z koronawirusem zeszła na dalszy plan, ale nie można wykluczyć tego, że w okresie jesiennym znów zderzymy się z kolejną falą wirusa. Dzięki adaptacyjnemu nauczaniu w Google Classroom zadania postawione przed sektorem edukacji mogą okazać się bardziej przystępne.

Sztuczna inteligencja lepsza niż prawdziwy nauczyciel?

Google Classroom to platforma edukacyjna, która w swojej nowej odsłonie zapewni interaktywne doświadczenia i feedback w czasie rzeczywistym. Zadania zlecone uczniom będą na bieżąco monitorowane przez sztuczną inteligencję w celu dokładnego badania ewentualnych trudności i czasu potrzebnego na wykonanie polecenia. SI będzie przesyłać tę informację bezpośrednio do nauczyciela, dzięki czemu będzie on mógł zmierzyć się z indywidualnymi problemami danego ucznia. Ponadto system w razie trudności będzie pomagać uczniowi w rozwiązywaniu zadania za pomocą interaktywnych filmów i wizualnych objaśnień. Poprawna odpowiedź pojawi się w akompaniamencie zabawnych animacji.

Źródło: Depostiphotos

Sztuczna inteligencja będzie uczyć się wraz z uczniem, zapewniając mu indywidualną pomoc, której zazwyczaj nie jest w stanie zaoferować nauczyciel. Ponadto nowa funkcjonalność wyręczy nauczyciela także w ocenianiu. Amerykańscy belfrzy, objęci programem testowym adaptacyjnego nauczania, porównują tę funkcjonalność do posiadania wirtualnego asystenta. To także bogate źródło danych na temat dynamicznie zmieniającej się specyfiki edukacji, dzięki któremu kadra będzie mogła opracowywać efektywniejsze i przystępniejsze formy nauczania.

