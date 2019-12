Lepiej zaktualizuj Google Chrome. Znaleziono niebezpieczne podatności

Właściwie 5 podatności, które ochrzczono „Magellan 2.0” to zestaw możliwych do wykonania ataków z użyciem funkcji SQLite. Chrome wykorzystuje tę technologię do zarządzania danymi (zgodnie z tym, co wykorzystywane jest na danej stronie internetowej). Znalazcami błędów są badacze z Tencent Blade Team, którzy rok temu znaleźli zestaw bardzo podobnych zagrożeń dotyczących właśnie przeglądarki Google Chrome. Wszystkie te luki dotyczą sposobu sprawdzania poprawności wprowadzania danych przez wbudowaną w bazę danych SQL Chrome, a zwłaszcza sposobu, w jaki jego WebSQL API zmienia kod JavaScript na polecenia SQL. W najlepszym przypadku, w trakcie eksploatowania tych możliwości, przeglądarka Google Chrome najzwyczajniej w świecie zawiesi się, a następnie uruchomi się ponownie. W najgorszym natomiast da cyberprzestępcom możliwość skonstruowania niebezpiecznej dla ofiary operacji SQL – wtedy cyberprzestępca uzyska dostęp do niektórych funkcji przeglądarki internetowej, w tym do zdalnego wykonania żądanego kodu.

Wykonanie zdalnego kodu to „Święty Graal” dla cyberprzestępców, którzy poszukują metody na przejęcie kontroli nad przeglądarką ofiary: wtedy możliwe będzie wykradanie prywatnych danych, haseł, a nawet podstawianie innych stron internetowych zamiast tych, które rzeczywiście chce obejrzeć ofiara. Wyobraźcie sobie tylko, zamiast strony banku, mogłaby pokazywać się strona internetowa do złudzenia przypominająca aplikację webową instytucji finansowej – stąd już prosta droga do wykradzenia pieniędzy użytkownika. Tencent Blade Team zachował się jednak tak, jak trzeba w takiej sytuacji: najpierw o błędach powiadomił Google i przekazał szczegółową dokumentację producentowi przeglądarki. Następnie, sprawdził, czy ktokolwiek wykorzystywał te luki do atakowania ofiar.