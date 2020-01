Google kompletnie ubija aplikacje Chrome, wkrótce znikną z każdej platformy

Nawet nie wiadomo kiedy przeglądarka Google Chrome stała się kombajnem od wszystkiego. Ociężała, pożerająca pamięć operacyjną jak szalona, wygodna, ale też irytująca. Myślę że nie jestem jedynym który uważa, że jej twórcy obwiesili ją tyloma świecidełkami i zaserwowali taki pakiet funkcji, że z dnia na dzień zrobiło się tego po prostu za dużo. A sprawy nie poprawiały także opcje takie jak instalacja aplikacji, dla których przeglądarka była platformą samą w sobie. Właściwie, to wciąż jest — ale Google oficjalnie już zapowiedziało koniec wsparcia dla takich rozwiązań. Od wielu tygodni wiedzieliśmy już, że apki w Chrome znikną z Windowsa, macOS oraz Linuxa — ale teraz już oficjalnie wiadomo, że przestaną one działać również na Chrome OS.

Aplikacje wkrótce znikną z przeglądarki Google Chrome

Co prawda od kilkudziesięciu miesięcy nie korzystam już z przeglądarki od Google, ale kiedy jeszcze po nią sięgałem kilka takich rozwiązań miałem pod ręką — ot, jak chociażby tę do obsługi mojego ulubionego czytnika na później, czyli Pocketa. Dzięki temu mogłem oszczędzić sobie dodatkowych instalacji programów na komputerze, a dodatkowym atutem była też pełna synchronizacja na każdym urządzeniu z Chrome w którym zalogowałem się swoim kontem Google. W kwestii używania zaś, niespecjalnie różniła się od tej przygotowanej z myślą o macOS: wszystkie najważniejsze funkcje były na miejscu, zaś opcja otwarcia jej w osobnym oknie sprawiała, że dla większości użytkowników… to po prostu nie robiło różnicy.

Wkrótce jednak użytkownicy sięgający po takie rozwiązania będą musieli pogodzić się ze zwykłymi aplikacjami, albo polubić z webowymi wersjami serwisu / PWA (jeżeli te są dostępne). Kto korzysta, ten wie że druga z opcji sprawdza się naprawdę fajnie, choć z jej dostępnością… bywa różnie. Ale w przeciwieństwie do zwykłego uruchamiania stron internetowych: zapewnia dostęp także bez dostępu do sieci, co dla wielu może okazać się na wagę złota.

Kiedy aplikacje w Google Chrome przestaną działać?

Użytkownicy korzystający z aplikacji Chrome mają czas do czerwca 2020 by znaleźć alternatywy — przynajmniej ci z Windowsem, macOS oraz Linuxem na pokładzie. Wyjątkiem są korzystający z Chrome Enterprise albo licencji edukacyjnej, które dadzą im czas do końca roku. Jeżeli natomiast waszym systemem jest Chrome OS, to macie czas do czerwca 2021 (i, analogicznie, przy Chrome Enterprise lub licencji edukacyjnej dostajecie więcej czasu — tutaj nawet cały rok!)

Google regularnie miesza w swoich projektach, non-stop wprowadzając to większe, to mniejsze, zmiany. Aplikacje w Chrome zawsze były niszą i od dawna wiadomo, że tylko kwestią czasu jest ich kompletne ubicie. Nie sądzę, by ktokolwiek za nimi faktycznie zatęsknił — ale mam cichą nadzieję, że zakończenie ich wsparcia przełoży się na większą dostępność PWA.

Źródło