Co z wersją mobilną Gmaila? Tutaj również musimy zmienić ustawienia aplikacji na Androida bądź iOS. Wystarczy w ustawieniach konta Gmail w samej aplikacji zaznaczyć opcję – Google Chat (wcześniejszy dostęp). Po jej zaznaczeniu pozostaje już tylko zrestartować aplikację i korzystać z nowych zakładek. Na samym dole dostępnych będzie ich po nowemu cztery – Poczta, Chat, Pokoje i Spotkania, czyli podobnie jak w przeglądarkowe wersji Gmail.

Tak więc od teraz w jednym miejscu będziemy mieli wszystkie te usługi do komunikacji, zarówno na desktopie jak i na urządzeniach mobilnych. Mam nadzieję, że to początek uporządkowania usług do komunikacji od Google.