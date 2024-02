Google chce, byśmy byli bezpieczniejsi w Internecie. Oto, co w tym celu zrobi

Jednym z kluczowych elementów nowej inicjatywy jest program Google for Startups: AI for Cybersecurity, skierowany na wzmocnienie transatlantyckiego ekosystemu cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie nowych firm z sektora IT. W ramach tego programu Google zamierza udzielić pomocy 17 startupom z Europy i USA, udostępniając im swoje narzędzia, szkolenia oraz kontakty. W gronie uczestników programu znalazły się m.in. polska firma Authologic, specjalizująca się w narzędziach do weryfikacji tożsamości online, oraz ukraińska firma LetsData, oferująca rozwiązania do wykrywania i analizy zagrożeń w czasie rzeczywistym.

Ponadto Google przekazał granty naukowe o łącznej wartości 2 milionów dolarów na badania oraz strategiczne partnerstwa, mające na celu dalszy rozwój naukowy w obszarze cyberbezpieczeństwa przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Google rozszerza również program Google.org Cybersecurity Seminars na całą Europę, wspierając uczelnie wyższe w szkoleniu nowego pokolenia specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Program ten, uruchomiony podczas inauguracji konferencji GSEC Malaga, obejmuje instytucje zajmujące się sztuczną inteligencją. Uczelnie, również te z Polski, mogą składać zgłoszenia do końca lutego.

W kontekście narzędzi wspierających bezpieczeństwo online Google udostępnił Magika - nowe narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które analizuje pliki pod kątem ich typu — co ma spore znacznie w kontekście cyberbezpieczeństwa. Dlaczego? Często złośliwe pliki są maskowane pod płaszczykiem znanych, potencjalnie bezpiecznych w percepcji użytkownika rozszerzeń. Magika, wykorzystywana już w usługach takich jak Gmail czy Dysk, jest teraz dostępna dla wszystkich bezpłatnie, umożliwiając integrację z różnymi rozwiązaniami.

W kontekście infrastruktury, Google kontynuuje inwestycje w bezpieczne sieci globalnych centrów danych przygotowanych do obsługi sztucznej inteligencji. Owa inwestycja obliczona na całe lata, obejmująca ponad 5 miliardów dolarów do końca 2024 roku, ma na celu zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego dostępu do usług cyfrowych, w tym platformy Vertex AI.

Inicjatywa AI Cyber Defense to kolejny krok firmy Google w kierunku ochrony bezpieczeństwa internetowego na całym świecie. Mając na uwadze doświadczenie firmy w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do walki z cyberzagrożeniami, można spodziewać się, że te nowe inicjatywy przyniosą znaczący postęp w zapewnieniu bezpieczeństwa online dla wszystkich użytkowników. Od dłuższego czasu widać, że Google mocno pozycjonuje się jako firma, która udostępnia narzędzia stworzone z myślą o bezpieczeństwie w Sieci. Widać to m.in. w reklamach, które pojawiają się w telewizji — spoty reklamujące Chrome jako bezpieczną przeglądarkę internetową w iOS mają na celu wytworzenie w użytkownikach skojarzenia: Google = bezpieczeństwo: tym bardziej że ataki z użyciem spreparowanych stron internetowych tylko przybierają na sile i jest ich coraz więcej.