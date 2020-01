Tak wygląda pierwsza gra na wyłączność dla PlayStation 5

Jesteście ciekawi jak będzie wyglądać pierwsza gra na wyłączność dla PlayStation 5? To dobrze się składa, bo do sieci wyciekł zwiastun Godfall, na którym widać jak gra prezentuje się w ruchu. Tego oczekujemy?

Niektórzy twierdzą, że ten wyciek to materiał, który miał zostać zaprezentowany podczas zbliżającej się wielkimi krokami oficjalnej prezentacji PlayStation 5. Jak to jednak w życiu bywa, ktoś czegoś nie dopilnował i film hula sobie w najlepsze w sieci. Trochę trudno mi w to uwierzyć, bo znalazłem też informację, że materiał pochodzi z wersji z początku 2019 roku, czyli nie jest już specjalnie aktualny. I w sumie to mogłoby się zgadzać, bo – delikatnie mówiąc – z kapci nie wyrywa i raczej nie pokazuje niczego, czego już nie widzieliśmy. A przecież tytuł startowy nowej konsoli ma pokazywać jak najwięcej mocy nowego sprzętu.

No cóż, ten fragment rozgrywki na pewno tego nie robi i moim zdaniem lepiej prezentował się God of War, który ma na karku prawie 2 lata. Pozostaje więc mieć nadzieję, że to faktycznie fragmenty z jakiegoś dema z początku 2019 roku, których zadaniem było nakreślenie kształtu gry i podesłanie takiego klipu gdzieś wewnątrz firmy. Nie po to słuchamy bowiem o mocy nowego PlayStation 5 i Xboksa żeby oglądać materiały pokazujące gry, które prezentują się tak jak tytuły obecne aktualnie na rynku na PlayStation 4 i Xboksie One.

A co Wy w ogóle sądzicie o GodFall? Czy zupełnie nowy tytuł to dobry pomysł żeby promować konsolę nowej generacji? A może lepiej było skupić się na jakiejś znanej i lubianej marce, na przykład przygotować na start PS5 nowego God of War. Myślę, że tytuł świetnie sprzedałby ten sprzęt na premierze.