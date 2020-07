Gmail z nowymi opcjami bezpieczeństwa. Fajnie, ale dlaczego tak późno?!

Jeżeli miałbym to do czegoś porównać — to najbliżej byłoby tym oznaczeniom do „odznak” zweryfikowanych użytkowników w social mediach, dla ich oficjalnych kont. I choć jest to jakiś wyznacznik „prawdziwości”, to zeszłotygodniowy atak na Twittera z przejęciem kont m.in. Elona Muska i Billa Gatesa udowodnił, że tak naprawdę w obliczu ataku hakerów jest on całkowicie bezwartościowy. Ale mimo wszystko — to jakiś krok naprzód ku bezpieczniejszej komunikacji, za co duży plus.