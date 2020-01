Te wszystkie głośniki przypominające meble czy prysznice kompletnie do mnie nie przemawiają

Z tym prysznicem nie żartuję.

Kohler pokazał właśnie prysznicowy natrysk z wbudowanym inteligentnym głośnikiem, choć da się go też zamontować w do własnego systemu – choć pewnie jakiegoś specyficznego. Oczywiście jest w pełni wodoodporny (IPX67) i podobno dostrojono go tak żeby dźwięk wody niczego nie zagłuszał. Trochę ciężko mi w to uwierzyć, ale pewnie tak właśnie jest. Sprzęt ma dotykowe przyciski i ładuje się bezprzewodowo. Na jednym ładowaniu będzie działał od 6-7 godzin i ma kosztować od 99 do 229 dolarów w zależności od wersji. Ah, będzie też wspierany przez Asystenta Alexa. Świetny pomysł, prawda?

No nie do końca.

Mam wrażenie, że wizja inteligentnego domu trochę się ostatnio rozmywa, choć chyba powinienem napisać, że rozmienia na drobne. Zamiast jednego konkretnego systemu, producenci sprzedają jego elementy, często tak absurdalne jak właśnie głośniki montowane do prysznica. Zamiast wizji skomputeryzowanego mieszkania dostajemy więc zwykłe lokum, zagracone kolejnymi gadżetami. A to termostat, a to jakaś łącząca się przez WiFi lampka, piekarnik i głośniczek z Ikea. Trochę jak z tatuażami – można mieć ładny, zaprojektowany z pomysłem rękaw albo “dziarać” się czym popadnie i gdzie popadnie wyglądając jak 8-latek z naklejkami z czipsów.

Najwyraźniej jednak tak to będzie póki co wyglądać a mi przychodzą do głowy montowane w latach 90. ubiegłego wieku płytki dotykowe zamiast przycisku zapalania światła, które można było regulować pilotem od telewizora i kolorowe lampki na malutkiego pilocika. Wiecie, czerwone światełko, zielone, jeszcze najlepiej z melodyjką i gaszeniem za pomocą klaśnięcia. Odpustowe gadżeciki z przeszłości. Ale widziałem też kiedyś, właśnie w latach 90., łazienkę z amatorskim, ale całkiem fajnym systemem audio – głośniki zamontowano w podwieszanym suficie. Wyglądały jak samochodowe, ale całość grała naprawdę przyjemnie, przestrzennie i jak na takie specyficzne pomieszczenie oferowała całkiem fajną jakość brzmienia. I tak myślę o tym małym głośniczku w prysznicu. No nie…