Ghost in the Shell od Netflixa zadebiutuje w kwietniu. Szkoda tylko, że wygląda tak bardzo źle

Ghost in the Shell to niewątpliwie jeden z moich ulubionych filmów wszech czasów. Historia w reżyserii Mamoru Oshii’ego od lat pozostaje niedoścignionym wzorem — przypadła mi do gustu znacznie bardziej niż mangowy pierwowzór, w czym spora zasługa świetnej animacji i niepowtarzalnego klimatu przy którym sporo poczarowała muzyka Kenji’ego Kawai’ego. Kolejne opowieści — drugi film i serie telewizyjne — też lubię, choć już nie tak mocno. Mimo wszystko to na nadchodzący Ghost in the Shell: SAC_2045 od Netflixa patrzę z ogromnym przerażeniem. CGI tej serii po prostu nie pasuje — zwłaszcza, że na finałowym trailerze wygląda po prostu źle.

Ghost in the Shell: SAC_2045 premiera na Netflix już 23 kwietnia

W nowej serii powrócą znani bohaterowie i ostatni trailer nie pozostawia złudzeń: miejsca na intrygi i akcję tam nie zabraknie. Mimo wszystko patrząc na tę zajawkę i wsłuchując się w tę radosną muzykę, kompletnie mi to nie leży. Wygląda to po prostu brzydko i niskobudżetowo — niczym produkowane masowo filmy animowane dla najmłodszych. I im dłużej przyglądam się serii, tym bardziej mnie to razi. Nic jednak nie wskazuje na to, by sam serial zaproponował wyższą jakość, niż dotychczasowe zajawki. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że trailery Ghost in the Shell: SAC_2045 nie są najpiękniejszymi wycinkami z całej serii, a reszta wyglądać będzie jeszcze gorzej. Chociaż na tę chwilę naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, że może być jeszcze brzydziej.

Serial Ghost in the Shell: SAC_2045 zadebiutuje na platformie Netflix już 23 kwietnia 2020 — to dobry czas, by powtórzyć sobie poprzednie odsłony serii.