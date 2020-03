Nie powinno to chyba specjalnie dziwić: to wyjątkowo wygodne narzędzia, które znacznie ułatwiają pracę — i pozwalają z miejsca dowiedzieć się co nieco na temat osób znajdujących się wokół miejsca zbrodni. I może system jest i skuteczny z ich perspektywy, ale jak pokazuje przykład McCoya, nie jest to reguła — i czasem odtajnione mogą zostać dane niewinnych ludzi. Zachary był niewinny i w gruncie rzeczy te same dane pozwoliły oczyścić go z zarzutów: ale cała sprawa kosztowała go wiele nerwów i… pieniędzy. Bo miał to szczęście że z pomocą rodziców mógł pozwolić sobie na adwokata który pomógł oczyścić go z zarzutów, ale nie wszyscy mogą liczyć na równie pozytywny obrót sprawy. Jednak koniec jest taki słodko-gorzki, bo dla wielu jest początkiem wyjścia dla kolejnej dyskusji na temat prywatności i granic, które służby przekraczają w imię walki o nie. Ilu niewinnych ludzi będzie nękanych dlatego, że według nadajników GPS ich smartfony znalazły się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie?

