Dla mnie każda niedziela jest pracująca. Handluję rzepą

Animal Crossing: New Horizons to gra „fenomen”. Na początku sam nie potrafiłem go zrozumieć, bo i jakoś ominęły mnie wcześniejsze odsłony tej specyficznej serii. Ale kiedy czyta się, że to pierwsza gra, której cyfrowa sprzedaż osiągnęła 5 milionów kopii w pierwszym miesiącu od premiery – w głowie zapala się lampka. Druga kwestia to problemy z dostępnością fizycznej wersji gry, co też daje do zrozumienia, że zainteresowanie jest ogromne. Tak, mniej więcej miesiąc po premierze też się skusiłem i bez problemu wykręciłem 40 godzin w pierwszym tygodniu zabawy. Dla wielu osób to mało, dla mnie to jedna z najchętniej uruchamianych ostatnio gier. O czym jest Animal Crossing: New Horizons? Kamil świetnie opisał ten tytuł w swojej recenzji, więc odsyłam Was do niej. Chciałem dziś opowiedzieć o tym, jak kupowanie i sprzedawanie rzepy stało się dla mnie rytuałem.

Przeczytaj też: Animal Crossing: New Horizons – recenzja

Niedziela, kupujemy rzepę

Rzepa to specyficzne warzywo w Animal Crossing: New Horizons. Nie można jej zasadzić, nie można wyhodować. Raz w tygodniu, dokładnie w niedzielę, na wyspę przyjeżdża sympatyczna świnka, która ją sprzedaje. Ceny bywają różne, ale wahają się w okolicach 100 bellsów (wewnętrzna waluta gry). Jeśli przegapicie niedzielne okienko czasowe, nie ma opcji żeby kupić ją w tygodniu, świnka nie pojawi się na wyspie aż do kolejnej niedzieli.