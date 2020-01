Gdyby LG robiło tak porywające telefony jak patenty, to by było pięknie

Ekipa LetsGoDigital dokopała się do patentu, który wskazuje na kolejne wcielenie ochronnego case’a dla urządzenia z dwoma ekranami (z czego jeden to akcesorium). Tym razem mamy jednak do czynienia z elastyczną powłoką ochronną, co pozwala na znacznie bardziej wszechstronne wykorzystanie sprzętu. To odrobinę tak, jakbyśmy mieli do czynienia z „elastycznym zestawem kilku ekranów” – coś jak w przypadku komputerów, ale niezupełnie. Można mieć dwa wąskie ekrany (oddzielnie), albo jeden duży. Albo osobne z przodu i z tyłu. Taki układ czerpie więc garściami z tego, co oferują takie urządzenia jak Samsung Galaxy Fold czy Huawei Mate X. No, z tą różnica, że ekran jest cały czas chroniony.

Bardzo prawdopodobne, że referencyjny sprzęt, do którego będzie taki case pasować jest nieznaną nam jeszcze konstrukcją – ze względu na dwa „punchhole’y” w ekranie z miejscem na aparaty fotograficzne. Mówi się, że w kolejnym wcieleniu serii G, LG postawi na aparaty „zatopione” w ekranie. W momencie, gdy oczko będzie nieużywane, odzyskiwana będzie przestrzeń robocza – bez konieczności robienia „dziur” w wyświetlaczu.