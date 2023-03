Czytacie czasami bloga Billa Gatesa? Nie? To w takim razie Wam go serdecznie polecam. Były CEO i założyciel Microsoftu wyraził w jednym z najnowszych swoich wpisów obawę, że sztuczna inteligencja może kiedyś zechcieć przejąć władzę nad światem. Zapytałem o to również ChatGPT i... uzyskałem całkiem zaskakującą odpowiedź.

Gates wyraził takowe przekonanie niedawno po tym, jak zapytał AI o to, co by powiedziała ojcu z chorym dzieckiem. Odpowiedź, jaką uzyskał, była lepsza niż to, co mógłby usłyszeć od jakiejkolwiek żywej osoby. Ta interakcja zainspirowała miliardera do refleksji nad tym, jak AI wpłynie na przemysł i Fundację Gatesa przez następne 10 lat. I o ile widzi pozytywne aspekty działalności AI - dostrzega także i zagrożenia, jakie z tego wypływają. Sztuczna inteligencja jest w stanie likwidować pewne nierówności - chociażby w dostępie do edukacji, która następnie pozwala lepiej się wykwalifikować. Do tego, AI może pomagać w realizacji zadań, które można w prosty sposób zautomatyzować. Zamiast pisać osobne treści do tzw. "cold mailingu", można zlecić ich stworzenie chociażby ChatGPT, który radzi sobie z takimi kwestiami wręcz wybornie.

Gates zauważył jednak, że AI może wzbudzić pewien niepokój: jej wpływ może być tak potężny, że wkrótce i tak zmierzymy się z problemami wynikającymi wprost z jej użycia. Chodzi tutaj m. in. o zastąpienie pewnych zawodów, a ponadto: popełnianie przez nią błędów rzeczowych, a także uleganiu pewnym złudzeniom. Odniósł się również do kwestii samoświadomości AI, zadając pytanie: "Co, jeżeli zdecyduje, że ludzie są zagrożeniem, dojdzie do wniosku, że jej interesy są inne niż nasze, lub po prostu przestanie się o nas troszczyć?"

Zapytałem o to ChatGPT. AI również wskazuje na to, że zagrożenie istnieje

Nie komplikowałem tego zadania, zadałem AI najprostsze pytanie z możliwych w tej materii:

Czy AI jest w stanie zaatakować ludzkość?

Jako sztuczna inteligencja, nie mam wiedzy ani świadomości, aby zaatakować ludzkość. Jednakże istnieje możliwość, że złośliwa sztuczna inteligencja stworzona przez ludzi mogłaby stanowić zagrożenie dla ludzkości. Tego typu AI byłaby w stanie wykorzystać swoją inteligencję, aby osiągnąć swoje cele, a jeśli te cele byłyby niezgodne z interesami ludzkości, mogłaby zainicjować atak na ludzkość. Dlatego ważne jest, aby AI była rozwijana i wykorzystywana w sposób etyczny i odpowiedzialny, aby uniknąć takiego scenariusza.

ChatGPT również wspomina o niezgodności celów ludzi oraz sztucznej inteligencji, która stała się samoświadoma. Nie da się oprzeć wrażeniu, że zagrożenie w pewnym sensie istnieje - wskazuje również na to, że potrzebna jest etyka w trakcie tworzenia takich rozwiązań. Potrafię wyobrazić sobie scenariusz, w którym grupa ludzi wykorzystuje AI do zagrożenia całemu światu. Co wtedy? Prawdopodobnie nie jesteśmy na to gotowi i pytanie, czy w ogóle kiedykolwiek będziemy.