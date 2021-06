Oto lipcowe nowości dla abonentów Xbox Game Pass! Pierwsza gra dostępna już dziś!

Microsoft stale rozszerza swoją ofertę abonamentową Xbox Game Pass. Regularnie trafiają tam nowe gry, część musi się pożegnać z Game Passem — patrząc jednak na tamtejszy katalog mówienie o klęsce urodzaju nie jest ani trochę przesadą. Niestety, patrząc na to co zaserwuje nam gigant z Redmond w najbliższych dniach – daleki jestem od zachwytów.

Xbox Game Pass – znamy już pierwsze lipcowe propozycje abonamentowe!

Worms Rumble (konsole, komputery, chmura) – gra dostępna już dziś!

(konsole, komputery, chmura) – gra dostępna już dziś! Iron Harvest (komputery) – gra dostępna od 24 czerwca 2021;

(komputery) – gra dostępna od 24 czerwca 2021; Need for Speed: Hor Pursuit Remastered (konsole, komputery) – gra dostępna od 24 czerwca 2021 w ramach EA Play;

(konsole, komputery) – gra dostępna od 24 czerwca 2021 w ramach EA Play; Prodeus (wersja podglądowa, komputery) – gra dostępna od 24 czerwca 2021;

(wersja podglądowa, komputery) – gra dostępna od 24 czerwca 2021; Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (chmura) – gra dostępna od 1 lipca 2021;

(chmura) – gra dostępna od 1 lipca 2021; Bug Fables: The Everlasting Sapling (konsole, komputery, chmura) – gra dostępna od 1 lipca 2021;

(konsole, komputery, chmura) – gra dostępna od 1 lipca 2021; Gang Beasts (konsole, komputery, chmura) – gra dostępna od 1 lipca 2021;

(konsole, komputery, chmura) – gra dostępna od 1 lipca 2021; Immortal Realms: Vampire Wars (konsole, komputery, chmura) – gra dostępna od 1 lipca 2021;

(konsole, komputery, chmura) – gra dostępna od 1 lipca 2021; Limbo (konsole, komputery, chmura) – gra dostępna od 1 lipca 2021.

Jeżeli spodziewaliście się dużych, albo przynajmniej głośnych, gier — to prawdopodobnie będziecie zawiedzeni. Tak, na powyższej liście znalazł się remaster NFS: Hot Pursuit, Worms Rumble i fenomenalne Limbo, ale cała reszta prawdopodobnie dla większości będzie tajemniczym tytułem. Hitów, póki co, brak – ale niewykluczone, że zmieni się to w drugiej połowie miesiąca. A poza tym nie dalej niż kilkanaście dni temu na konferencji w ramach E3 zapowiedziano cały zestaw gorących hitów, które trafią do abonamentu.

Poza zestawem nowych gier, warto też mieć na uwadze wsparcie dla dotykowego sterowania dla kolejnego zestawu gier. W najbliższych miesiącach są to: Dirt 5, Double Kick Heroes, Eastshade, Empire of Sin, Haven, Octopath Traveler, Torchlight III oraz Yakuza: Like a Dragon.