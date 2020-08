Galaxy Tab S7+: świetny tablet, który dopełnia doskonała klawiatura

Galaxy Tab S7+ miałem przyjemność testować w pakiecie z etui book cover i klawiaturą. To oddzielnie sprzedawane dodatki (koszt niemały, bo 700 zł), które w mojej opinii są integralną częścią całości — i transformują go ze sprzętu do konsumpcji treści w maszynę, która wielu użytkownikom będzie w stanie zastąpić komputer. A transformują go szybko i bez problemu: podłączenie całości to kwestia sekund, przyklejane na magnes plecki i wpinana klawiatura nie sprawią problemów nawet największym ignorantom. Z w kwestii porównania z komputerem musicie być świadomi, że piszę to z pełną powagą. Spodziewam się komentarzy o tym, jak tablety (czy sprzęty mobilne w ogóle) nie mają czego szukać w starciu z komputerami — i w pełni się z tym zgadzam kiedy mowa o perspektywie power userów. Ale oni są w mniejszości — lwiej części wystarczy dostęp do social mediów, komunikatorów, przeglądarki internetowej oraz podstawowych narzędzi biurowych. Żadnego z nich tutaj nie brakuje (okienkowy tryb Dex jeszcze bardziej zbliża sprzęt do PC) — a klawiatura pozwala komfortowo korzystać ze sprzętu jako alternatywy dla komputera. Nie ukrywam, że byłem zaskoczony jak komfortowo to wszystko wypada — zwłaszcza z gładzikiem, który oferuje w miarę wygodną pracę z kursorem. To dzięki niemu nawigacja w tekście na Galaxy Tab S7+ ma sens. Wygodna „podkładka” etui pozwala zaś komfortowo rozstawić go na każdej płaskiej, twardej, powierzchni. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że w przypadku próby pisania na kolanach tak wesoło już nie jest, ale nie można mieć wszystkiego. Duży plus także za miejsce na schowanie rysika, który przykleja się do tylnej części obudowy — a we wspomnianym etui ma specjalne wyżłobienie, by można było go tam bezpiecznie przechowywać.