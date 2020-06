Gdyby ten smartfon zadebiutował w tym roku, zmiótłby konkurencję

Kiedy myślimy nad wyborem nowego smartfona, większość z nas odrzuca telefony o fatalnym stosunku ceny do możliwości i wybiera te, które oferują najwięcej za (stosunkowo) jak najmniej. Gdyby było inaczej, telefony takie jak Galaxy A51 nigdy nie zostałyby najlepiej sprzedającymi się kwartalnie telefonami. Dlatego właśnie telefony za 6 tys. zł może i są często pokazem technologicznych możliwości producenta, ale bardzo rzadko przekłada się to na sukces sprzedażowy. Jak wymyślne urządzenie by nie było, finalnie wszystko zawsze sprowadza się do tego, ile jest w stanie zaoferować za proponowaną cenę. Dlatego właśnie pomysły takie jak składany telefon, choć rozbudzają wyobraźnie, nie są często spotykane na ulicy. To wszystko może się zmienić w przyszłym roku dzięki Galaxy Fold Lite.

Galaxy Fold Lite mógłby walczył z flagowcami jak równy z równym

Jakiś czas temu pisałem o tym, że Galaxy Fold Lite ma kosztować 1099 dolarów, czyli tyle, ile podstawowy iPhone 12 Pro Max. W jego specyfikacji nic się nie zmieniło – kolejne przecieki potwierdzają użycie w nim Snapdragona 865, z racji na zapowiadane „ograniczenia w modułach komunikacyjnych” raczej nie będzie tu mowy o 5G. Zmianie uległy dwie rzeczy. Po pierwsze – cena. Nowy Lite od Samsunga według przecieków ma kosztować… 900 dolarów. Oznacza to, że nie tylko byłby najtańszym składanym smartfonem, ale też – jednym z najtańszych modeli z flagowym procesorem Qualcomma. Gdyby zadebiutował teraz, mógłbym spokojnie postawić sporą sumę na to, że stałby się hitem sprzedażowym. Nie tylko bowiem oferowałby dobry stosunek ceny do podzespołów (byłby tańszy niż Galaxy S20 czy Motorola Edge+), ale też dodawałby do tego coś „ekstra” w postaci składanej obudowy.