Gala Royal Division - kiedy patogale sięgają dna i nurkują jeszcze głębiej

Gala Royal Division na początku była reklamowana przez znanego aktora Antka Królikowskiego. Charakterystyczną cechą kolejnej patogali miały być walki sobowtórów. Ktoś wymyślił, że dobrym pomysłem będzie walka sobowtórów Prezydenta Rosji i Prezydenta Ukrainy. Po fali krytyki jaka wylała się na Royal Division za ten pomysł z promocji gali zrezygnował Antek Królikowski. To jednak nie oznaczało, że gala się nie odbędzie.

Muszę przyznać, że takiego czegoś jeszcze w kategorii patogal nie widziałem. Materace na sali gimnastycznej, brak sędziego i zawodnicy którzy domagają się swoich wypłat. Wszystko to pod dumną nazwą Royal Division powoduje, że jedyny adekwatny komentarz do tej sytuacji to XD.

Warunki podczas gali można porównać to źle zorganizowanych zajęć WF w Szkole. Welurowe koce i karimaty zamiast maty, twarde podłoże, ściany okryte kocami aby nikt przez przypadek nie zrobił sobie krzywdy. O prawdziwym ringu oczywiście nie było mowy:

Zawodnicy nie chcą walczyć:

Dlaczego gala miała takie problemy tłumaczy organizator

A miało być tak pięknie XD

"Organizatorzy" tłumaczyli warunki gali tym, że w ostatniej chwili zostali wyrzuceni z miejsca w którym pierwotnie miała odbyć się impreza (pomimo posiadanej umowy?). Warunki zastępcze jednak zaakceptowali twierdząc, że gala może się odbyć. Jak to wyszło widzieliście na powyższych filmach. Czy jest z tego jakaś całościowa relacja tego nie wiem, ale chyba nikt by tego nie chciał oglądać. Pytanie jak zostanie to wszystko rozliczone z widzami i zawodnikami?