Funkcje i rozwiązania premium w Skodzie Enyaq iV

Skoda do tej pory sprzedała już ponad 100 000 samochodów z serii iV, czyli wyposażonych w zelektryfikowany napęd i czerpiąc z tego doświadczenia stworzyła uniwersalnego SUVa, który podbija serca klientów. Enyaq iV może pochwalić się wieloma rozwiązaniami, które do tej pory można było spotkać głównie w klasie premium, a teraz stają się standardem dla nowej generacji aut elektrycznych.

Jakość materiałów i ekologia mogą iść w parze

Już na pierwszy rzut oka wsiadając do Enyaq’a widać przywiązanie do szczegółów przez projektantów wnętrza. Do wyboru mamy aż 5 różnych wersji wykończenia wnętrza - Loft, Lodge, Lounge, Suite oraz EcoSuite, które bardzo łatwo można dopasować do własnych potrzeb i wymagań. Loft to doskonała propozycja dla młodych rodziców, materiałowa tapicerka z elementami aluminium jest bardzo łatwa w utrzymaniu czystości i prezentuje się bardzo nowocześnie. Jeśli szukacie bardziej przytulnego wnętrza i zależy wam na ekologii to warto rozważyć pakiet Lodge, który wykorzystuje naturalną wełnę oraz materiały uzyskane z recyklingu butelek PET. Dla miłośników większego luksusu jest pakiet Lounge z elementami skórzanymi i przyjemną w dotyku mikrofibrą. Jeśli natomiast szukacie wykończenia typu premium ze skórzaną tapicerką to warto wybrać pakiet Suite. Miękka skóra, wykończenia w stylu piano black oraz piękna kolorystyka sprawiają, że można poczuć się jak we własnym salonie. W wersji EcoSuite do wyboru mamy natomiast beżową skórę, która swoją barwę zawdzięcza naturalnym barwnikom (liście drzewa oliwnego), a nie chemicznej obróbce. Skoda podkreśla, że stawia na ekologię nie tylko w formie napędu elektrycznego, ale również dobierając zastosowane materiały.

Nowe cyfrowe centrum zarządzania

Skoda Enyaq iV już w standardzie oferuje bardzo wiele, nawet w najtańszym dostępnym w Polsce modelu iV 60, w którym znajdziemy między innymi dwustrefową klimatyzację, pakiet 7 poduszek powietrznych, system nawigacji, światła LED oraz zestaw 8 głośników z obsługą Bluetooth i systemów Android Auto oraz Apple CarPlay. Największe wrażenie robi jednak system inforozrywki, który już w podstawowej wersji dostępny jest z największym w historii Skody ekranem o przekątnej aż 13 cali. Centralnie umieszczony wyświetlacz daje nam dostęp do wszystkich multimedialnych funkcji samochodu, a także szeregu innych informacji. Znajdziemy tu między innymi dane na temat stanu baterii, zużycia energii czy przewidywanego zasięgu, a także dostęp do wbudowanej nawigacji i obsługi aplikacji MySKODA, dzięki której w pewnym zakresie możemy zdalnie zarządzać samochodem. Enyaq iV już w podstawowej wersji jest autem na stałe podłączonym do sieci dzięki technologii eSIM, co pozwala na monitorowania jego stanu zdalnie przy pomocy smartfona. Aplikacja MySKODA umożliwia między innymi aktywację ładowania, włączenie klimatyzacji czy poinformuje nas gdy samochód opuści zadaną strefę albo przekroczy ustaloną prędkość. Takie możliwości jeszcze do niedawna nie były nawet dostępne w ofercie marek premium.

Centralny wyświetlacz, który pozwala na sterowanie dotykowe, za pośrednictwem przycisków na kierownicy oraz przy pomocy asystenta głosowego dominuje nad konsolą, ale nie jest jedynym ekranem w kabinie. Przed kierowcą znajduje się niewielki wyświetlacz o przekątnej 5,3 cala, który zawiera podstawowe informacje na temat prędkości pojazdu, zasięgu, stanu baterii oraz aktywnych ograniczeń prędkości. Informacje te mogą trafić też na przednią szybę, jeśli zamówimy opcjonalny wyświetlacz typu HUD. W przyszłości system inforozrywki pozwoli też na rozszerzanie możliwości samochodu poprzez zakup dodatkowych opcji jak choćby adaptacyjnego tempomatu czy asystenta świateł. Dzięki temu nie musimy decydować się na całe wyposażenie już na etapie zamówienia pojazdu.

Bezpieczeństwo klasy premium

Skoda Enyaq iV stawia też bardzo mocno na bezpieczeństwo i oferuje rozwiązania, które spotykane do tej pory były tylko w klasie premium. Połączenie systemów aktywnego i pasywnego bezpieczeństwo pozwoliło na osiągnięcie świetnych wyników w testach zderzeniowych (5 gwiazdek EuroNCAP), a dla kierowcy oraz pasażerów oznacza to bezpieczną podróż w każdych warunkach. Wśród najważniejszych rozwiązań znajdziemy między innymi aż 9 poduszek powietrznych (kierowcy, pasażera, kurtyny powietrzne, boczne poduszki z przodu, poduszka między pasażerami z przodu oraz opcjonalnie boczne poduszki na tylnej kanapie), system Front Assist wykrywający pojazdy zatrzymane przed nami z aktywną ochroną pieszych oraz rowerzystów oraz Crew Protect Assist, czyli system który w razie nieuniknionego wypadku napina pasy bezpieczeństwa, zamyka wszystkie szyby i szyberdach. Do dyspozycji mamy też całą gamę systemów, które pozwalają uniknąć wypadku jak choćby Collision Avoidance Assist, który automatycznie skręci kierownicą pozwalając ominąć przeszkodę, Turn Assist ostrzega przed nadjeżdżającym pojazdem podczas skrętu w lewo, a Side Assist pomoże podczas wycofywania z miejsca parkingowego. Nad wszystkim może czuwać też opcjonalny system Travel Assist, który dzięki sensorom i kamerom umieszczonym wokół całego auta doskonale orientuje się w przestrzeni i pozwala nie tylko na komfortową, ale również bezpieczną podróż.

Wśród pasywnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo można z pewnością wymienić nowy wyświetlacz HUD, który wyświetla wyżej na szybie wskazówki nawigacji i pozwala skupić się kierowcy na drodze, bez konieczności zerkania na ekran systemu inforozrywki. Doskonałym przykładem są też opcjonalne matrycowe światła LED, dzięki wykorzystaniu 24 elementów LED pozwalają precyzyjnie sterować wiązką światła tak aby mieć jak najlepszą widoczność, a przy tym nie oślepiać kierowców jadących z naprzeciwka. To wszystko to rozwiązania, które do tej pory dostępne były tylko w segmencie premium.

Simply Clever - Skoda myśli o wszystkim

Skoda słynie ze swoich rozwiązań Simply Clever i dlatego nie mogło też ich zabraknąć w modelu Enyaq iV. Dzięki temu, że mamy do czynienia z elektrycznym samochodem, który nie potrzebuje tunelu środkowego, inżynierom z Czech udało się stworzyć bardzo funkcjonalną przestrzeń w kabinie. Poza sporym bagażnikiem o pojemności 585 litrów, mamy tutaj szereg schowków, które w sumie oferują aż 48 litrów pojemności. Pod konsolą centralną znalazł się pojemnik oferujący nieco ponad 11 litrów, a pod podłokietnikiem mamy przestrzeń przekraczającą 6 litrów, która pomieści wiele przydatnych drobiazgów. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Skoda pomyślała nie tylko o łatwo dostępnym schowku na kabel do ładowania, ale oferuje również pokrowiec oraz specjalny przyrząd do czyszczenia kabla po każdym ładowaniu aby niepotrzebnie nie brudzić sobie rąk. Nie zabrakło też tradycyjnych parasolek w drzwiach, haczyków i siatek w bagażniku czy aż 4 portów USB typu C, a nawet gniazda 230V. Na każdym kroku jesteśmy zaskakiwani praktycznymi rozwiązaniami.

W rezultacie okazuje się, że Skoda Enyaq iV to bardzo ciekawa propozycja dla osób ceniących sobie komfort, ekologię oraz praktyczne wnętrze, zamknięte w bardzo atrakcyjnym nadwoziu typu SUV.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Skoda.