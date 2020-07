Za oknem upały, a w komputerach wielka zima. Zwiastun nowego dodatku do Frostpunka

Frostpunk został stworzony przez polskich twórców z 11bit studios. Strategia zebrała całą masę pozytywnych opinii, do dziś przyciągając do siebie nowe grupy fanów. Przyszyła jednak pora, aby studio domknęło ten rozdział swojej przygody w branży gier. Do sieci trafił zwiastun ostatniego dodatku do Frostpunka zatytułowanego On The Edge.

Premiera Frostpunk: On The Edge już 20 sierpnia

Zamysł na rozgrywkę we Frostpunku jest prosty. Gracz staje się zarządcą miasta, które zbudowane jest wokół ocalałego generatora. Jego zasilanie jest jedyną nadzieją na przetrwanie ludzkości w czasie okrutnej zimy, która zamroziła Ziemię, wybijając sporą część jej ludności. Musimy skupić się na odpowiednim zarządzaniu zasobami, aby przetrwać coraz to zimniejsze miesiące. Przed graczem stoi również wiele wyborów moralnych, których konsekwencje nigdy nie są w pełni czarne albo białe. Po dwóch latach od premiery podstawowej wersji gry przyszła kolej na zapowiedź ostatniego dodatku.

Do tej pory 11bit Studios wypuściło dwa dodatki do Frostpunka. Średnio przyjęty The Rifts oraz dobrze oceniany The Last Autumn. Jaki los czeka On The Edge? Dodatek zaprezentuje nam wydarzenia, który miały miejsce już po zakończeniu historii z głównej kampanii. Wielka burza, która była największym wyzwaniem, odsłoniła wojskowy magazyn jeszcze sprzed czasów ewakuacji i zmarzliny. Mieszkańcy Nowego Londynu, bo tak nazywa się miasto wokół generatora, decydują się na ekspedycję. Po raz kolejny musimy założyć obóz i wprowadzić w ruch świetnie prosperujący łańcuch zaopatrzeń, aby dać ludziom nadzieję na odrodzeniu się po tym okrutnym końcu świata.

Twórcy zapowiedzieli, że to ostatni dodatek do Frostpunka, ale nie wiemy, czy to ostateczny koniec przygody z tym światem. Być może studio przygotowuję już kontynuację, a może całkowicie nową grę osadzoną w tym samym świecie? Wkrótce z pewnością się przekonamy. Jedno jest pewne – warto śledzić poczynania 11bit studios. Frostpunk okazał się wielkim hitem, a całkiem niedawno wszyscy usłyszeliśmy po raz kolejny o równie świetnym This War of Mine, które trafiło na listę lektur dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Nie myślcie, że CD Projekt RED jest jedynym polskim studiem, które wciąż nas zaskakuje. Mamy wiele talentów, które pewnie jeszcze wielokrotnie pokażą, co potrafią.