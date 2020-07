Z matematyki byłem zawsze „trójkowy”, pewnego rodzaju olśnienia dostawałem tylko w okresie, kiedy przerabiana była statystyka i rachunek prawdopodobieństwa. To były dziedziny, w których dostawałem same „piątki”. Nie wiem z czego to wynikało, niemniej do dzisiaj, jak zapewne już zauważyliście na Antyweb, najczęściej w redakcji pochylam się nad różnego rodzaju raportami z badań statystycznych.

Często pod raportami z tych badań padają w komentarzach stwierdzenia, że to tylko statystyka i nie ma większego przełożenia na całość populacji. Dziś odkopałem raport z badania CBOS, przeprowadzonego na przełomie maja i czerwca, a sprawdzającego preferencje Polaków przed wyborami prezydenckimi, które zakończyły się w minioną niedzielę, a który pokazuje, jak bardzo dokładne mogą być wyniki takich badań statystycznych.

Mam na myśli głównie ten parametr z tytułu wpisu, a zwracam na niego uwagę, bo nie jest taki oczywisty i przewidywalny. Do tej pory, poza nielicznymi wyjątkami frekwencja wyborcza w Polsce była zwykle bliższa raczej 50% niż 70%, te wybory pokazały, że w końcu rodacy się zmobilizowali i poczuli, że mają wpływ na to, kto będzie nimi rządził w tym kraju.

Przewidział to ten sondaż, przeprowadzony już po zmianie kandydata opozycji, choć sami twórcy badania, niekoniecznie byli przekonani o tym.