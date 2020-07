Zacznijmy od ogólnych danych, czyli liczby wzmianek o obu kandydatach. Kampanię do II tury rozpoczynali wspólnie od dużej liczby wzmianek, co zrozumiałe po dostaniu się do drugiej tury i Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. Jednak z czasem to urzędujący prezydent mógł się cieszyć większym zainteresowaniem.