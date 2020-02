Najlepsze gry free-to-play bez pay-to-win, czyli jak się dobrze bawić bez wydawania wielkich pieniędzy

Wszyscy oczywiście lubimy darmowe gry, szczególnie, gdy są niezłej jakości. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy okazuje się, że darmowe są wyłącznie z nazwy gatunku. Twórcy bardzo często oferują graczom, którzy zapłacą, itemy lub bonusy, które znacznie zwiększają ich przewagę, nie dając szans tym, którzy nie mają ochoty wykładać wielkich sum. Tego typu zagrywki bardzo często spotykają się z wielkimi protestami graczy, a dany wydawca mocno traci w oczach fanów. Na szczęście wciąż są takie gry, w których pieniądze nie stanowią bariery dobrej zabawy.

Dota 2

Gatunek: MOBA

Ponieważ w zestawieniu znalazło się Teamfight Tactics postanowiłam z gier typu MOBA wybrać właśnie Dotę, a nie LoL-a. Jednak w przypadku tytułu od Riotu sprawa ma się bardzo podobnie. Dota 2 jest niemalże jak każda inna MOBA. Wielu graczy uważa jednak, że znacznie wyróżnia się na tle poziomu trudności, gdyż do najłatwiejszych nie należy. Próg wejścia jest całkiem wysoki, ale sama zabawa przednia. Większość usług dostępnych w Docie za pieniądze dotyczy przedmiotów kosmetycznych.

Path of Exile

Gatunek: hack’n’slash

Darmowe aktualizacje, cała masa zawartości i uczciwe podejście do graczy sprawiło, że to właśnie PoE króluje na rynku hack’n’slashy. W tej grze starzy fani Diablo odnaleźli to, czego trójka nie dała im w ogóle lub dawać z czasem przestała. W Path of Exile gra się świetnie – zarówno na początku jak i po pełnym rozwinięciu swojej postaci. Olbrzymie drzewko umiejętności pozwala graczom na eksperymentowanie, z czego zresztą chętnie korzystają. Ostrzegam jednak, że gra nie należy do najłatwiejszych. Mikropłatności w grze nie brakuje, ale nie są one przeważające. Dotyczą przedmiotów kosmetycznych oraz dodatków do skrzyń.

Team Fortress 2

Gatunek: hero shooter

Zanim Overwatch zawładnął sercami fanów hero shooterów, to właśnie TF2 był królem. Jego czasu świetności już minęły, ale sama gra ma się całkiem nieźle. Gra oferuje doskonale znane nam tryby z tego typu produkcji i porządny zestaw klas postaci oraz dobrze zbalansowane nastawienie na rozgrywkę drużynowa. Graczy wciąż nie brakuje, a Valve o tytule nie zapomina. Mikropłatności opierają się na przedmiotach kosmetycznych i oczywiście można kupić je nie tylko w oficjalnym sklepie, ale i na Steam markecie. Istnieje też opcja nabycia danego przedmiotu poprzez wymianę z innym graczem.

Teamfight Tactics

Gatunek: auto battler

Ten nowy tryb zabawy dostępny z poziomu launchera League of Legends nie ma z rozgrywką typu MOBA nic wspólnego. Gra zawładnęła sercami graczy całkiem niedawno i jak dotąd radzi sobie świetnie. Pieniądze nie mają bezpośredniego wpływu na przebieg potyczek. Żeby jak najdłużej utrzymać się na arenie potrzebna jest nie tylko umiejętność odpowiedniego dobierania bohaterów, ale i łut szczęścia. Mikropłatności opierają się wyłącznie na kosmetyce.

Tera

Gatunek: MORPG

To jeden z niewielu darmowych MMORPG-ów, w których gracze wciąż są w stanie przyznać, że pay-to-win nie odebrało im chęci do zabaw. Zasady rozgrywki są podobne jak w każdej grze z tegoż gatunku. Oczywiście nie brakuje tu możliwości pójścia na skróty dzięki wydawaniu prawdziwych pieniędzy, jednak twórcy pamiętali o zachowaniu balansu. Niepłacący gracze wciąż są w stanie nadrobić zaległości poprzez rozgrywkę, jednocześnie nie spędzając w produkcji 24 godzin na dobę.

Warframe

Gatunek: trzecioosobowa strzelanka

To produkcja dla każdego, kto chciał kiedyś zostać kosmicznym ninją! Jeśli podobają wam się gry akcji i zależy wam na dynamice potyczek, na pewno spodoba wam się ten tytuł. Rozmaite klasy postaci potrafią pełnić rozmaite funkcje, dzięki czemu nie ma problemów z nudą i brakiem różnorodności. Gra jest wciąż aktualizowana przez twórców i nie brakuje w niej chętnych do zabawy. Mikropłatności skupiają się na przedmiotach kosmetycznych, które można nabyć również dzięki walucie zdobywanej w trakcie rozgrywek.