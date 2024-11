Fragment kinowego hitu za darmo. Wystarczy się… uśmiechnąć

Uśmiechnij się to świetnie oceniany horror psychologiczny i jeden z ciekawszych tytułów 2022 roku. W połowie października do kin trafiła druga odsłona produkcji Parkera Finna, która wciąż dostępna jest tylko na wielkim ekranie, ale za sprawą ciekawej akcji Paramount Pictures można teraz obejrzeć fragment filmu zupełnie za darmo i to bez wychodzenia z domu. Wystarczy spełnić tytułowe zadanie.

Uśmiechnij się i oglądaj za darmo

Druga odsłona Uśmiechnij się opowiada historię Skye Riley (Naomi Scott) – wschodzącej gwiazdy popu, stojącej u progu międzynarodowej trasy koncertowej. Ambitne plany krzyżuje jej jednak widok samobójczej śmierci znajomego, który z uśmiechem na ustach odbiera sobie życie. To wydarzenie rozpoczyna serię upiornych nawiedzeń przez niewytłumaczalny byt – samej Skye zostaje zaś tydzień na rozwiązanie tej przerażającej zagadki, nim sama stanie się ofiarą uśmiechniętego „pasożyta”.

Jeśli ten opis Was nie przekonuje i wciąż nie jesteście pewni, czy warto wybrać się do kina, to mam dobrą wiadomość. Już teraz możecie obejrzeć pierwsze 7 minut filmu pod tym adresem, ale… jest jeden warunek – przez cały czas musicie się uśmiechać. Konieczne jest więc udzielenie zgody przeglądarce na dostęp do kamery smartfona i utrzymywać szeroko uśmiechniętą facjatę w okienku. W przeciwnym razie film po prostu się zatrzyma.

Przyznam, że jest to jedna z ciekawszych form promocji filmu – ja czuje się zachęcony do obejrzenia reszty, choć moje usta trochę zdrętwiały od nieustannego uśmiechania.