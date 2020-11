Da się zagrać w Fortnite na iOS, ale to jak drapać się w lewą nogę przez prawe ramie

Batalia Epic Games z Apple będzie miała swój finał przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Najbliższa rozprawa planowana jest jednak dopiero na maj 2021 r. i nic nie wskazuje, by Fortnite pojawił się z powrotem w App Store przed tą datą. Odcięci od swojej ulubionej gry gracze nie kryją frustracji i złości. Myślę, że nie tylko na Apple, które narzuca dość restrykcyjne regulaminy, ale także na samych twórców, którzy za wszelką cenę nie chcą podporządkowywać się regułom i trzymając się swojej filozofii, nie chcą ustąpić. Z pomocą przychodzi im niespodziewany sojusznik. A jest nim Nvidia i ich usługa grania w chmurze GeForce Now.

Jak informuje BBC, GeForce Now pojawi się na iOS i iPadOS jeszcze w tym roku. Usługa, choć narusza regulaminy App Store, może być uruchomiona w oknie przeglądarki na urządzeniach Apple. Nie dziwi więc fakt, że Nvidia, czy Microsoft chętnie skorzystają z tego rozwiązania. I o ile na Granie w Chmurze z konsol Xbox przyjdzie nam poczekać do przyszłego roku, tak zieloni szykują się do startu GeForce Now w Safari jeszcze przed końcem roku. I jedną z pierwszych gier, w którą zagrają gracze na iPhone’ach i iPadach, będzie właśnie Fortnite.

Fortnite wraca na iPhone’a. A wszystko dzięki usłudze grania w chmurze od Nvidia

Co ciekawe, w najpopularniejszy tytuł Epic Games zagrać będzie mógł każdy — także użytkownik nie korzystający z płatnych planów GeForce Now (od 25 zł miesięcznie). Fortnite w darmowym pakiecie co prawda pozwoli tylko na sesje o długości jednej godziny, ale myślę, że to i tak dobra alternatywa do tego, co jest obecnie.

Czy takie rozwiązanie jest dobre? W końcu samo Apple pozwala na taki krok i zachęca twórców do korzystania z mechanizmów oferowanych przez iOS i iPadOS. Pytanie tylko, czy firma z Cupertino nie będzie chciała wpływać na Nvidię i wymusić na niej usunięcie spornej gry, o którą toczyć się będzie batalia w sądzie. Pytanie też, jak wygodne będzie granie w Fortnite poprzez chmurę. Rozgrywka online wymaga niskich opóźnień. Lagi są większym wrogiem gracza niż przeciwnicy i mogą być dość uciążliwe. Warto jednak trzymać rękę na pulsie. Być może będzie to jedyna możliwość zagrania w Fortnite na iPhonie i iPadzie — przynajmniej przez najbliższe kilka miesięcy.