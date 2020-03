Formaty, które nie chcą odejść – JPEG

ograniczone możliwości edycji

Kompresja stratna dosięga również innych aspektów zdjęcia, co znacząco zmniejsza możliwości edycji (zmiana ekspozycji, efekt pseudo-HDR, praca z kolorem, redukcja szumów, wyostrzanie, itp.). W zależności od stopnia wprowadzonych zmian może pojawić się zauważalna degradacja jakości obrazu oraz artefakty.

JPEG doczekał się licznych następców, lecz żaden nie zdołał zrzucić go z podium

JPEG liczy sobie blisko 30 lat, a w świecie technologii nie ma miejsca na stagnację. Pliki .jpg oraz .jpeg otrzymały liczne rozszerzenia, a na rynku pojawiło się wiele innych formatów, choć żaden z nich nie zdołał przebić się do mainstreamu w takim stopniu, jak zrobił to JPEG. Warto jednak przyjrzeć się części z nich, np.

Rozszerzenia:

JPEG XL

JPEG XL to zaproponowane w 2017 roku rozszerzenie standardu JPEG, którego przeznaczeniem jest kompresja obrazków o wysokiej rozdzielczości (minimum 40 Mpx, stąd dopisek „XL” w nazwie), gdzie ma on pozwolić na uzyskanie lepszej kompresji danych niż JPEG (nawet o 60%), a nawet rzucić rękawicę formatowi HEIC.

JPEG XS

JPEG XS został zaprezentowany podczas targów CES 2019, które odbyły się w Las Vegas. Jest to bezstratny format przeznaczony do streamingu wysokiej jakości obrazu przy zachowaniu minimalnych opóźnień, dzięki czemu ma znaleźć zastosowanie w: rozwiązaniach VR (Virtual Reality), w pojazdach autonomicznych, dronach oraz podczas transmisji filmów czy streamingu gier.

JPEG XT

Wydane w 2015 roku rozszerzenie standardu JPEG, które celuje w wyeliminowanie niektórych jego niedogodności – wspiera zapis koloru z 16-bitami na kanał (zamiast standardowych 8-bitów), oferuje wsparcie dla techniki HDR oraz dla kanału alfa.

Mozjpeg

Opracowane w 2014 roku rozszerzenie standardu JPEG z Mozilla Reseach, którego celem było skrócenie czasu potrzebnego na wczytanie obrazków na stronach internetowych. Osiągnięcie celu było możliwe dzięki zastosowaniu bardziej zasobożernej w zasoby CPU kompresji danych, co pozwoliło zmniejszyć rozmiar pliku o około 10%. Mozjpeg zachowuje kompatybilność wsteczną z podstawowym JPEG-iem.

Następcy:

HEIC

W 2015 roku grupa MPEG (znana również z wprowadzenia formatu MP3) ogłosiła wydanie nowego formatu łączącego w sobie zalety powszechnie stosowanych plików JPEG, PNG oraz GIF, czyli: niski rozmiar pliku (nawet o 50% mniejsza waga względem JPEG-a), wsparcie dla przezroczystości i sekwencji obrazków (np. Live Photo z iPhone’a), a także zapis kolorów z 16-bitami na kanał.

Pomimo oczywistych zalet, HEIC nie jest tak powszechny jak JPEG i nie każdy gigant oferuje dla niego wsparcie. Apple wprowadziło go do swojego ekosystemu w 2017 roku wraz z premierą iPhone’ów 8, 8 Plus, X oraz systemu iOS 11. Wsparcie w wykonaniu Microsoftu jest oferowane za pomocą rozszerzeń, które można znaleźć i zakupić w Microsoft Store.

Rozszerzenia pliku: .heic, .heif

JPEG2000

JPEG2000 to nie kolejne rozszerzenie znanego JPEG-a, a nowy format o podobnej nazwie. Pojawił się w 2000 roku i pozwolił na skorzystanie z jednego z dwóch typów kompresji: stratnego lub bezstratnego. Co więcej, umożliwił wykorzystanie techniki HDR i zaoferował wsparcie dla szerokiej przestrzeni kolorów. Format ten nie przebił się do mainstreamu, a wiele programów i przeglądarek (nie licząc Safari) nie oferuje dla niego wsparcia. Swoją cegiełkę do rozwoju takiej sytuacji dołożył, m.in. Microsoft, który odmówił dodania wsparcia dla tego formatu w systemie Windows.

Rozszerzenia pliku: .jp2, .jpx, .jpm, .mj2

WebP

Opracowany przez firmę Google i wydany w 2010 roku format WebP miał być bezpośrednim konkurentem dla JPEG-a, a jednocześnie stanowić alternatywę dla formatów PNG oraz GIF. WebP oferuje dwa tryby kompresji: stratny i bezstratny. W pierwszym przypadku różnica rozmiaru waha się od 25 do 35% na korzyść rozwiązania od Google bez widocznych różnic w jakości obrazu. W drugim przypadku rozmiar pliku jest około 26% mniejszy niż przy zapisie PNG. WebP oferuje także rozwiązania znane z plików PNG oraz GIF, mianowicie, wsparcie dla przezroczystości oraz zapisu animacji. Obecnie często korzysta się z niego na stronach internetowych.

Rozszerzenia pliku: .webp

Mimo blisko 30 lat na karku, JPEG wciąż jest chętnie wspierany i rozwijany, więc pozostanie z nami jeszcze przez wiele lat

Nie jedna wiśnia zdążyła zakwitnąć od czasu wprowadzenia na rynek formatu JPEG i nie jedna jeszcze zakwitnie. JPEG jest stale rozwijany, a nowsze jego iteracje są kompatybilne ze starszymi wersjami standardu, dzięki czemu może on odpowiedzieć na potrzeby nowoczesnych urządzeń, jednocześnie nie porzucając tych starszych, które wsparcia dla nowszych wersji się nie doczekały.

