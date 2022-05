Takim elektrycznym busem sam bym jeździł - Ford E-Transit Custom

Ford zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozbudowuje swoją ofertę elektrycznych samochodów dostawczych. Do rodziny wkrótce dołączy niewielki bus - E-Transit Custom, który prezentuje się bardzo atrakcyjnie.

Ford E-Transit Custom nie ma się czego wstydzić

Ford potrafi projektować atrakcyjnie wyglądające samochody i przeniósł to nawet na płaszczyznę "dostawczaków". Najnowszy E-Transit Custom wygląda bardziej jak mini-bus i pod względem atrakcyjności wyglądu może z powodzeniem konkurować chociażby z VW ID.Buzz, a dla mnie jest nawet ładniejszy. Nowoczesny front ze sporym grillem, wąskie światła typu LED oraz podświetlana listwa tuż pod maską dają świetny efekt. Dynamiki samej konstrukcji nadaje też obniżona linia dachu. Ford chcąc zmniejszyć opory powietrza aby zwiększyć zasięg obniżył dach do wysokości nieco poniżej 2 metrów.

Firma obiecuje jednak, że nie ma to większego wpływu na ładowność samochodu, która ma przekraczać 1 tonę. Szczegółów jeszcze nie podano, bo faktyczna premiera tego samochodu będzie miała miejsce we wrześniu. Teraz pokazano tylko jak będzie wyglądał i zdradzono kilka informacji dotyczących specyfikacji. Między innymi spodziewany zasięg - 380 km. Jest to wartość wyraźnie wyższa niż oferuje konkurencja w tym segmencie pod postacią samochodów Opel Vivaro-e, czy bliźniacze pojazdy Peugeota i Fiata. Nie znamy jednak dokładnej pojemności baterii, ich umiejscowienia oraz wymiarów przestrzeni bagażowej. Na te informacje jeszcze musimy poczekać.

Ford E-Transit Custom posiada gniazdo zasilania w przednim zderzaku (od strony pasażera), ale nie wiadomo z jaką maksymalną mocą można go ładować. W przestrzeni bagażowej też znajdziemy gniazdo zasilania, które pozwala przekształcić przestrzeń bagażową w mały warsztat umożliwiający obsługę elektronarzędzi korzystając z energii zachowanej w baterii samochodu. Wygląda na to, że jest to bardzo przemyślana konstrukcja. Jak przystało na nowoczesny samochód, na liście wyposażenia znajdziemy między innymi usługę Ford Pro z funkcją "always-on", która pozwala śledzić pojazd przez zarządcę floty w czasie rzeczywistym.

Ford planuje do 2026 roku sprzedać ponad 600 000 elektrycznych samochodów dostawczych, a E-Transit Custom będzie stanowił sporą część tej wielkości. Produkcja rozpocznie się w połowie przyszłego roku w fabryce w Turcji.