Fleeceware kradną pieniądze użytkowników Androida. Czym są takie aplikacje?

Fleeceware to programy, które w bardzo pokrętny sposób oferują dostęp do wersji „trial” produktu przez jakiś czas. Następnie, po przekroczeniu okresu próbnego, konto użytkownika jest obciążane (dlatego w trakcie rejestracji wymagane jest podanie danych karty kredytowej). Jeżeli w trakcie okresu próbnego użytkownik nie przekona się do aplikacji – może z zrezygnować w oferty w dowolnym momencie (poprzez wyrażenie takiej woli w odpowiednim formularzu programu). Standardem stało się to, że gdy użytkownik odinstalowuje program, również rezygnuje z okresu próbnego i nie chce, by jego konto było obciążane. Ale… niektórzy deweloperzy robią zupełnie inaczej. Oferta jest aktywna nawet po odinstalowaniu programu.

Co więcej, „fleeceware” to w większości bardzo proste aplikacje oferujące niezbyt odkrywcze funkcje. Dajmy na to – czytnik kodów QR: czy jest to funkcja, która powinna kosztować powyżej 100 dolarów za jeden rok korzystania z programu? Zdecydowanie nie. Deweloperzy liczą na to, że użytkownik nie wczyta się w regulamin, nie wykona manualnego anulowania subskrypcji i przekroczy czas okresu próbnego. Wtedy jego konto jest obciążane bardzo wysoką kwotą – w niektórych przypadkach ofiara „fleeceware” płaci nawet 200 dolarów za roczną subskrypcję.