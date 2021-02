Często korzystam z newsletterów, podobnie jak testuje różne nowe serwisy czy usługi sieciowe. Początkowo wykorzystywałem do założenia konta w nich swój główny e-mail, co z biegiem czasu spowodowało, iż nie mogłem pozbyć się wielu niechcianych wiadomości z mojej głównej skrzynki i to z serwisów, których nigdy nie odwiedzałem. Nie sposób było wtedy już dojść jak do tego doszło, kogo prócz siebie za to winić. Systematycznie więc czyściłem skrzynkę, anulowałem subskrypcje czy oznaczałem jako spam, zajęło to jednak dużo czasu, łatwiej jest temu zapobiegać zawczasu.

Od serwisów z tymczasowymi adresami e-mail odpychała mnie zawsze ich ograniczona funkcjonalność i zarządzanie przychodzącą korespondencją, którą w niektórych przypadkach chciałem otrzymywać. Służą one w większości do rejestracji w różnych serwisach i zapomnieniu o nich. Podobnie problematyczne było tworzenie dodatkowych kont e-mail na tego typu potrzeby.

Firefox Private Relay wydaje się na tym tle zarówno prostą usługą, jak i funkcjonalną, dzięki rozszerzeniu do przeglądarki i umożliwia przekierowywanie wiadomości e-mail wysyłanych na stworzony alias do naszej głównej skrzynki pocztowej.

Aliasy e-mail na koncie Firefox

Do skorzystania z usługi Firefox Private Relay będziemy potrzebowali konta na Firefox, do którego będą później przypisane tworzone aliasy. Konto możemy założyć w każdej przeglądarce i korzystać z samej usługi Private Relay bez problemu. Pozbędziemy się tym samym jednej z funkcjonalności, która dostępna jest tylko w Firefoksie, ale o tym na koniec.

Po zalogowaniu się na konto Firefox na stronie Private Relay, uruchomi się nam panel, w którym możemy wygenerować do 5 aliasów z losowym członem przed @relay.firefox.com. Każdy e-mail (do 150 KB), który przyjdzie na taki alias, automatycznie jest przekierowywany na naszą główną skrzynkę pocztową. Przychodzi ona z adresu noreply@relay.firefox.com, więc można stworzyć z nich regułę na Gmailu i gromadzić w osobnym folderze.

W przypadku, gdy zauważymy, że z danego adresu przychodzi nam niechciana poczta lub nagle zasypywani jesteśmy korespondencją, której nie zamawialiśmy, bezpośrednio na koncie Firefox Private Relay możemy zablokować przekierowywanie jej na naszą główną skrzynkę lub ją zwyczajnie usunąć. Robiąc tym samym miejsce dla kolejnego aliasu.

Rozszerzenie do Firefoxa do tworzenia aliasów e-mail

Osoby, które korzystają z Firefoksa jako głównej przeglądarki mogą uprościć proces tworzenia aliasów, instalując rozszerzenie Firefox Private Relay.

Dzięki rozszerzeniu, generowanie aliasu e-mail wbudowane będzie w formularz na przykład do zapisywania się do newslettera. Wystarczy tu kliknąć w prawym rogu formatki do wpisywania adresu, by wypełnił się on nowym aliasem do naszego konta e-mail.

W przyszłości Mozilla planuje dodać w usłudze możliwość definiowania własnego aliasu, na przykład w postaci nazwy serwisu, do którego się zapisujemy, co może być przydatne do identyfikacji źródła przychodzących wiadomości oraz anonimowe odpowiadanie na przychodzącą korespondencję przy użyciu aliasu.

Stock Image from Depositphotos.