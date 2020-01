Mozilla wydała najnowszą wersję swojej przeglądarki, opatrzoną numerem 72. Jak zwykle dostaliśmy garść nowych funkcji. Najciekawsze z nich skupiają się na prywatności użytkowników przeglądarki. Od teraz Mozilla Firefox nie pozwala na fingerprinting. Technika ta była wykorzystywana do śledzenia osób online bez ich zgody i bez pomocy plików cookie. Funkcja identyfikuje na podstawie różnych parametrów, takich jak wersja, system operacyjny, rozmiar okna czy rozdzielczość ekranu. Na podstawie tychże informacji budowany jest profil przeglądali, co ułatwia kierowanie reklam do konkretnych odbiorców konkretny sposób. Od teraz blokowanie fingerprintingu będzie domyślnie aktywne.

Firefox 72 zadba o naszą prywatność