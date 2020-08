Firefox na Androida odkrywany na nowo. Ogromna aktualizacja już dostępna

Firefox może nie ma tak silnej pozycji na rynku jak kilkanaście lat temu, ale wciąż ma swoje wierne grono użytkowników. I to niezależnie od platformy. Dlatego wśród Was prawdopodobnie też znajdą się miłośnicy przeglądarki od Mozilli — i jeżeli korzystacie z niej na Androidzie, czym prędzej powinniście zainstalować aktualizację. Bo nowa wersja Firefoxa na Androida to cały zestaw nowości, które prawdopodobnie ucieszą wszystkich na co dzień korzystający z tej przeglądarki!