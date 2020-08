Z Firefox 79 użytkownicy mogą poczuć się dużo bezpieczniej

Daleki jestem ostatnio od pochwał Mozilli, bo po bardzo fajnym okresie ostatnio widać wyraźny spadek formy. Mam wrażenie, że firma trochę się zagalopowała z ilością projektów, przez co dalszy rozwój nie idzie tak dobrze, jak powinien. Ale jest jedną z firm, która — mimo tegorocznych przygód, przymusowej pracy zdalnej — nie zmieniła swojego kalendarza i kolejne wersje przeglądarki pojawiają się zgodnie z planem, przynajmniej pod względem dat. Bo jeżeli chodzi o same funkcje — tutaj trochę się zmieniło, ale jest jedna rzecz, którą Mozilla robi świetnie. I jest to wzmocniona ochrona przed śledzeniem, która nabrała jeszcze więcej mocy.

Wzmocniona ochrona przed śledzeniem w nowym wydaniu

Mozilla zaprezentowała swoją wzmocnioną ochronę przed śledzeniem (enhanced tracking protection) już kilka lat temu. Wszyscy zainteresowani funkcją mogli aktywować blokowanie przez przeglądarkę dostępu do ciasteczek dla rozmaitych skryptów śledzących. Później oddano do naszej dyspozycji też łatwe kontrolki za pomocą których mogliśmy ustalać stopień ochrony, a od jakiegoś czasu jest ona domyślnie aktywowana dla wszystkich użytkowników przeglądarki Firefox.

Wzmocniona ochrona przed śledzeniem chroni cię przed skryptami reklamowymi i analitycznymi, jak również przed skryptami kopiącymi kryptowaluty i zbierającymi dane o konfiguracji użytkownika. Firefox umożliwia zmianę poziomu ochrony ze Standardowej na Ścisłą (domyślna) lub na Własną.

Niezależnie od platformy. Ale teraz narzędzie to jest znacznie bardziej zaawansowane: nie tylko jest w stanie poradzić sobie z blokowaniem ciasteczek rozsianych między stronami (m.in. tych facebookowych, twitterowych czy linkedinowych), ale też z śledzeniem z przekierowaniem, z którymi przeglądarka Mozilli dotychczas sobie nie radziła. Nowe wydanie narzędzia ochronnego sprawdza czy dla bezpieczeństwa użytkownika należy regularnie opróżniać dane w tle, aby zbudowanie profilu użytkownika było uniemożliwione.

Wzmocniona ochrona przed śledzeniem jest domyślnie włączona. Podczas odwiedzania strony internetowej z modułami śledzącymi na pasku adresu pojawi się ikona tarczy, informująca, że Firefox aktywnie blokuje elementy śledzące na tej stronie.

I choć wzmocniona ochrona przed śledzeniem jest z punktu widzenia większości użytkowników najważniejszą zmianą, to nie jest to jedyna nowość która zawitała do przeglądarki. Twórcy serwisów WWW ucieszą się na bogaty pakiet zmian od strony deweloperskiej. Lista zmian w najświeższej wersji na Androida wygląda następująco:

Nowe funkcje

Nowy panel kart.

Wyszukiwanie głosem w pasku adresu.

W pasku adresu pojawia się ikona, gdy tryb czytania jest dostępny.

Więcej dodatków.

Aktualizacje w istniejących funkcjach

Wzmocniona ochrona przed śledzeniem jest domyślnie Ścisła.

Możesz teraz sortować swoje dane logowania po nazwie oraz po dacie ostatniego użycia.

A pełna i szczegółowa lista nowości w Firefox 79 czeka tutaj!

Źródło