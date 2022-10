Kiedy wybieramy przeglądarkę, bardzo mało prawdopodobne, byśmy wybrali taką, która w jakikolwiek sposób będzie źle wyświetlała treści, bądź też - będzie utrudniała przeglądanie internetu. Na obecnym etapie bowiem wszystkie z obecnych na rynku propozycji charakteryzują się wysoką szybkością działania, stabilnością i poprawnym funkcjonowaniem wszystkich używanych w sieci skryptów. Dlatego dziś w przypadku wyboru przeglądarki w dużej mierze decydującą rolę odgrywają takie kwestie jak przyzwyczajenie, prywatność czy też dodatkowe funkcje, które posiada. Dlatego też praktycznie we wszystkich programach widzimy dziś wyścig zbrojeń na dodatkowe możliwości, budowę własnego "ekosystemu" czy chwalenie się możliwościami, których nie ma konkurencja.

No, chyba że chodzi o Firefoxa, bo jego funkcje konkurencja akurat posiada

Firefox to przeglądarka, która idzie w poprzek, jeżeli chodzi o trendy w rozwoju branży. Jako jedni z nielicznych wciąż korzystają ze swojego autorskiego silnika. Pozwala im to chociażby być jedną z najbardziej prywatnych przeglądarek, ale jednocześnie, wprowadzenie wielu funkcji jest przez to opóźnione względem praktycznie całej konkurencji. Mimo wszystko, warto się przyglądać kolejnym wersjom aplikacji. W najnowszym, 106 wydaniu, Firefox otrzymuje bowiem szereg ciekawych i z pewnością przydatnych funkcji. Pierwszą z nich jest Firefox View. Jest to nowy mechanizm, który ma pomóc użytkownikom odnaleźć się w ostatnio przeglądanych zakładkach. Od teraz w górnej lewej części okna przypięta będzie dodatkowa mała zakładka z logiem Firefoxa (którą możemy oczywiście usunąć, jeżeli chcemy) która pozwoli nam podejrzeć 25 ostatnio zamkniętych zakładek.

Jednak pełnię tej funkcji możemy odkryć, jeżeli mamy Firefoxa także na naszym smartfonie. Jeżeli bowiem zalogujemy się w obu urządzeniach na konto Mozilla i włączymy synchronizację, w zakładce Firefox View pojawią się także zakładki, które przeniesiemy tam z urządzenia mobilnego. Jest więc to funkcja, pozwalająca Firefoxowi na wygodne przenoszenie kart pomiędzy smartfonem a komputerem, a także - organizację pracy, jeżeli korzystamy z więcej niż jednego urządzenia z tą przeglądarką. Niemniej, ciężko stwierdzić, by była tu mowa o jakiejś innowacji, ponieważ przenoszenie kart ze smartfona do PC jest zaimplementowane już we wszystkich rozwiązaniach konkurencji (i chyba nawet w jakiejś formie było wcześniej w samym Firefoxie) więc ciężko mówić tu o jakiejś innowacji, a raczej o nadganianiu funkcji, które konkurencja ma już od dawna.

