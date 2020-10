Fiat Tipo z nowym logo i w wersji crossover

Fiat Tipo w wersji Cross to zdecydowanie najważniejsza nowość po liftingu. Jest to co prawda nic innego jak podniesiony o 4 cm hatchback, ale mimo wszystko powinien się podobać. Crossovery od wielu lat cieszą się rosnącą popularnością, ale jeśli Fiat odpowiednio wyceni ten model to szykuje nam się hit sprzedaży. Poza tym Tipo po liftingu zyskało nowy przód z pełnymi światłami LED i nowym kształtem świateł do jazdy dziennej oraz nowym logo, które zapowiedziano już jakiś czas temu. W wersji Cross mamy też plastikowe nakładki na nadkola i progi, które dodają mu nieco charakteru oraz szersze opony.