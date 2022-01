FCC daje zielone światło na jeszcze szybszą łączność WiFi

WiFi 6E wreszcie zyska pełnię możliwości

Standard WiFi 6 powoli zaczyna się upowszechniać, korzysta z niego już większość nowych urządzeń dostępnych na rynku. Podejrzewam jednak, że największy problem jest w tym aby punkty dostępowe (czyt. routery) też go obsługiwały. Wtedy powinniśmy docenić możliwości nowej technologii, które widać szczególnie w "zatłoczonych" okolicach, czyli tam gdzie jest wiele dostępnych sieci WiFi (np. w blokach). Jeszcze lepiej będzie jak upowszechni się standard WiFi 6E, który do tej pory było nieco upośledzony.

WiFi 6E to możliwość wykorzystania pasma 6 GHz do transmisji danych, jako dodatkowego poza standardowymi 2.4 GHz i 5 GHz. FCC kilka dni temu zezwoliło na nielicencjonowanie korzystanie z tej częstotliwości w domowych sieciach WiFi. Dzięki temu transfery będą mogły ponownie wyraźnie wzrosnąć. Nowe pasmo daje dostęp do spektrum częstotliwości o szerokości 1200 MHz, co pozwala na stworzenie 7 nowych kanałów o szerokości 160 MHz każdy. Teoretycznie pozwoli to na osiągnięcie transferów rzędu 1-2 Gbps przez sieć bezprzewodową. Będą to wartości na poziomie tego co oferuje sieć 5G.

Jeszcze lepiej będzie jednak wraz z wprowadzeniem standardu WiFi 7 (802.11be), który powinien zostać sfinalizowany w 2024 roku. Według technologicznych założeń będzie on w stanie korzystać z kanałów o szerokości nawet 320 MHz, a kolejne usprawnienia w algorytmie transferu danych pozwoli na osiągnięcie jeszcze większej przepustowości. Dodając do tego technologię MIMO wykorzystującą nawet 16 jednoczesnych strumieni, teoretyczna przepustowość może wynieść 46 Gbps. Nic z tego nie będzie jednak możliwe bez upowszechnienia dostępu do częstotliwości 6 GHz.

Dlatego decyzja FCC była tak ważna dla przyszłości WiFI 6E i kolejnych wersji tego standardu. Przed jej podjęciem protestowali przede wszystkim operatorzy komórkowi, którzy korzystają z 6 GHz w swoich sieciach 5G. WiFi działające w zbliżonym spektrum mogą powodować zakłócenia, co odbije się na szybkości i jakości połączenia smartfonów ze stacjami bazowymi. FCC sądzi jednak, że można temu przeciwdziałać i ostatecznie dla użytkowników korzystniejsze będzie otwarcie pasma 6 GHz dla wszystkich.