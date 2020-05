Facebook miał celowo zatajać informacje przed inwestorami – m.in. o sprzedaży narkotyków. Do SEC trafiła skarga

Facebook to moloch którego usługi to nie tylko obsługa serwisów społecznościowych. Owszem — zarządzanie i dbanie o to, by wszystko działało jak należy to ważna część ich pracy, ale przecież sprzedaż reklam na Facebooku nie robi się sama — ani na FB, ani na Instagramie, a przecież niebawem reklamy mają zawitać także do WhatsApp. Ich wewnętrzny sklep cały czas się rozrasta — a nabyć tam można… właściwie wszystko. Także rzeczy, które absolutnie nie powinny były się tam znaleźć. Według informatorów — Facebook doskonale zdaje sobie z tego sprawę, ale przymyka na to oko — jednocześnie ukrywając informacje na ten temat przed inwestorami. Skarga na ten temat została złożona do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission, w skrócie SEC). Redakcja The Washington Post miała szansę przyjrzeć się wnioskowi pełnemu rzutów ekranu z ofertami, część z których opatrzona była nawet… hashtagami — takimi jak #buydrugsonline. Co więcej — Facebook miałby mieć schemat działania w przypadku takich treści, gdy zrobi się o nich zbyt głośno i przykują uwagę mediów czy rozmaitych działaczy, zdejmuje je z widoku… a później magicznie wypływają na nowo.