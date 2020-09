Nowy regulamin Facebook to cenzura w czystej postaci

Dawno dawno temu, a tak naprawdę w ostatnich miesiącach, media były pełne newsów o przepychankach na linii Trump – Twitter – Facebook. W telegraficznym skrócie chodziło o cenzurę, a konkretnie o to, czy portale społecznościowe mogą/powinny decydować o tym który post powinien być widoczny, a który nie. Wtedy Mark Zuckerberg bronił polityki Facebooka, która zakładała, że oni nie są za to odpowiedzialni.

Stanowisko Marka jest dość oczywiste. Nie chce decydować o tym co znajduje się w serwisie, a co nie, bo jego serwis mógłby zostać potraktowany jako wydawca treści czyli podmiot, który odpowiada za to co widnieje na jego stronie. Biorąc pod uwagę jaki syf (przepraszam za mocne słowa) można tam znaleźć to odpowiedzialność za to robi się dość problematyczną sprawą.

Trump o tym wie

Donald Trump doskonale o tym wie i wielokrotnie odgrażał się tym, że zmieni prawo w taki sposób, aby Facebook, Twitter i im podobni byli traktowani właśnie jako wydawcy. Póki co do niczego takiego nie doszło.

No i przychodzi Mark Zuckerberg…cały na niebiesko i sam nie wiem co on wyprawia. On się aż prosi o wiadra nienawiści i wystawia się na strzał. Otóż Facebook ogłosił zmiany w regulaminie korzystania z serwisu, które wejdą w życie od 1 października tego roku. Na czym te zmiany polegają?