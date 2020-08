Farmy lajków

No właśnie, usługi kupowania lajków czy nawet sztucznego zaangażowania nie są niczym nadzwyczajnym. Wystarczy kilka minut z wujkiem Google, aby znaleźć kilkanaście firm, które się tym zajmują i które z tego żyją.

To czemu każdy tego nie robi? No cóż, bo w większości wypadków jest to tylko tzw. number games, lajki wpadają, komentarze się piszą, ale głównie za sprawą botów lub losowych osób, które nie są zainteresowane tym co chcemy pokazać / powiedzieć.

No i jest jeszcze Facebook, który tego nie lubi, a po wspomnianej aferze z Cambridge Analytica walczy z tym jak może. Z jednej strony nie może sobie pozwolić na drugą tego typu wpadkę więc tępi takie usługi, a po drugie stara się jakkolwiek podreperować swój PR…o ile to w ogóle możliwe.

Nakrutka i MobiBurn

Facebook ogłosił, że złożył pozew przeciw osobie odpowiadającej za usługę o nazwie Nakrutka, która za pomocą specjalnego oprogramowania nabijała lajki, komentarze i odwiedziny na profilu co jest jawnym złamaniem zasad na jakich działa Facebook czy Instagram.

Drugi pozew został złożony przeciw MobiBurn, OakSmart Technologies i ich twórcę Fatiha Haltasa za dystrybuowanie SDK, które, gdy zostało wykorzystane w aplikacji to nielegalnie zbierało dane o użytkownikach. Konkretnie chodzi o imię i nazwisko, strefę czasową, płeć i adres e-mail.

Cała ta historia ma dwie strony medalu. Z jednej widać duże zaangażowanie Facebooka w zakresie walki z tego typu oprogramowaniem. To nie pierwsze pozwy tego rodzaju i na pewno nie ostatnie. Od początku 2019 roku każdego miesiąca Facebook składa pozwy wobec najróżniejszych firm. Niestety z drugiej to tylko kropla w morzu potrzeb. Tej walki Facebook nie wygra. Tak długo jak udostępnia swoje SDK do tworzenia aplikacji do integracji z FB tak długo tego typu oprogramowanie będzie tworzone.

A może jestem pesymistą? Wierzycie, że to coś realnie zmieni? No i co myślicie o profilach/stronach które po prostu te lajki kupują?