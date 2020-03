Jest zamieszanie – są kliki. Jest zapotrzebowanie (sztuczne lub nie) na jakiś produkt – masa osób chce szybko i konkretnie zarobić. Jakiś czas temu mówiono o wyższych cenach masek medycznych, które podobno sprzedawano na Allegro za kilkaset złotych. Myślę, że w momencie kiedy takie na przykład firmy technologiczne czy organizatorzy masowych imprez liczą straty, sieciowi handlarze i apteki też liczą – ale zysk osiągnięty na maseczkach oraz żelach antybakteryjnych. Do tego dochodzi znikająca z półek żywność z długim terminem przydatności. Pieniądze są zarabiane, interes się kręci – również w internecie.

– napisał na swoim Twitterze Rob Leathern z Facebooka

Update: We’re banning ads and commerce listings selling medical face masks. We’re monitoring COVID19 closely and will make necessary updates to our policies if we see people trying to exploit this public health emergency. We’ll start rolling out this change in the days ahead.

— Rob Leathern (@robleathern) March 7, 2020