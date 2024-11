FAA ugina się przed nową władzą. Musk już zaciera ręce

Elon Musk już od lat narzekał na opieszałość Federalnej Agencji Lotnictwa odpowiedzialnej za analizę środowiskową oraz wydawanie licencji na start rakiet. Trzeba jednak przyznać, że w ostatnim czasie spór został znacznie zaogniony. Zaczęło się od tego, że Starship gotowy był do piątego testu już na początku sierpnia. Tymczasem FAA zapowiedziała, że licencja nie zostanie wydana co najmniej do listopada. Oczywiście to nie spodobało się SpaceX. Przedsiębiorstwo przemysłu kosmicznego zaczęło publicznie narzekać na działania FAA. Z kolei agencja w ramach odwetu postanowiła nałożyć na SpaceX karę finansową za rzekome naruszenia podczas lotów w 2023 roku.

Teraz można śmiało powiedzieć, że rozkład sił się zmienia. Elon Musk stanie na czele nowego departamentu w rządzie Donalda Trumpa. Tymczasem FAA zapowiedziała zmiany, które będą na rękę prywatnym przedsiębiorstwom przemysłu kosmicznego typu SpaceX.

FAA zapowiada zmiany w licencjonowaniu lotów

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa zapowiedziała kluczowe zmiany w przepisach dotyczących licencjonowania startów i powrotów w przestrzeni kosmicznej. 14 listopada ogłoszono powstanie specjalnego komitetu, którego zadaniem będzie przegląd i aktualizacja regulacji określanych jako "Part 450". Te zmiany mają na celu uproszczenie procesu licencjonowania, zwiększenie jego elastyczności, a także przyspieszenie działań w obliczu dynamicznie rozwijającego się sektora kosmicznego.

Utworzony przez FAA komitet będzie składał się z przedstawicieli przemysłu kosmicznego oraz środowisk akademickich. Ich zadaniem będzie przegląd przepisów "Part 450" oraz zaproponowanie zmian, które uczynią proces licencjonowania bardziej przejrzystym, efektywnym i dostosowanym do potrzeb dynamicznie zmieniającej się branży. Raport z rekomendacjami ma zostać przedstawiony do końca lata 2025 roku.

Do głównych obszarów zainteresowania komitetu należą m.in.:

Analizy bezpieczeństwa lotów,

Systemy bezpieczeństwa,

Środki zgodności z nowymi przepisami.

FAA podkreśla, że celem zmian jest nie tylko wspieranie sukcesu amerykańskiego przemysłu kosmicznego, ale także utrzymanie jego globalnej pozycji lidera oraz zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa. Szybkie i skuteczne wydawanie licencji jest centralnym elementem tego procesu, a jego realizacja wymaga ścisłej współpracy między administracją a sektorem prywatnym.

Agencja zauważa, że same prywatne przedsiębiorstwa same również mogą się przyczynić do szybszego wydawania licencji. Wśród zaleceń dla przedsiębiorstw znajdują się m.in.:

Korzystanie z edukacyjnych zasobów FAA w celu lepszego zrozumienia wymagań,

Składanie kompletnych aplikacji z odpowiednim uzasadnieniem,

Unikanie zmian w aplikacjach w trakcie ich oceny,

Szybkie odpowiadanie na zapytania FAA,

Optymalizacja planowania misji, aby zmniejszyć liczbę wymaganych modyfikacji licencji.

Federalna Agencja Lotnictwa będzie miała coraz więcej pracy

W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny wzrost liczby komercyjnych startów kosmicznych. W roku fiskalnym 2024 FAA wydała rekordową liczbę 148 licencji na starty i powroty, co oznacza wzrost o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem. Eksperci FAA prognozują, że do roku fiskalnego 2028 liczba ta może się nawet podwoić. Tak szybki rozwój sektora sprawia, że dotychczasowe przepisy stają się niewystarczające, a ich dostosowanie do aktualnych potrzeb staje się kluczowym wyzwaniem.

Największym motorem napędowym tej zmiany jest działalność firmy SpaceX, która w bieżącym roku przeprowadziła już ponad 100 misji orbitalnych. Większość z nich była związana z rozwijaniem konstelacji satelitów Starlink, zapewniających szerokopasmowy internet na całym świecie. Elon Musk, założyciel SpaceX, od dawna krytykował obowiązujące przepisy, twierdząc, że hamują rozwój amerykańskiego przemysłu kosmicznego. Teraz jednak, dzięki nowym działaniom FAA, pojawia się szansa na znaczną poprawę sytuacji.

Grafika: SpaceX