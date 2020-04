Start, jak na czasy kryzysu przystało, nie był łatwy. Narzędzie miało wyglądać nieco inaczej, ale trzeba było zweryfikować plany, dostosować je do nowej sytuacji. Obecnie platforma serwuje spersonalizowane, bazujące na całych pakietach danych, kampanie rozsyłane za pośrednictwem poczty e-mail, SMSów, powiadomień na stronach www oraz w aplikacjach mobilnych

Platforma według początkowych założeń miała mieć zestaw różnych możliwości, ale ze względu na zmianę biznesową musieliśmy wybrać i dopracować najważniejsze funkcjonalności systemu. Jak się później okazało właśnie to przygotowanie było kluczem do sukcesu. Dodatkowo przed startem systemu testowali go klienci. Wszystko było sprawdzone i to na wielu milionach wysłanych maili na wersji beta. – dodaje Łukasz Kalita, Dyrektor ds. Technologicznych w ExpertSender