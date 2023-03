Dzisiaj pierwszy mecz Polski w eliminacjach do EURO 2024. Gdzie oglądać?

Chcecie zobaczyć, jak w eliminacjach do EURO 2024 poradzą sobie Polacy? Sprawdźcie, gdzie będziecie mogli oglądać spotkania Biało-Czerwonych!

Eliminacje na EURO 2024 w Polsat Box Go

Wczoraj, 23 marca, wystartowały eliminacje do Piłkarskich Mistrzostw Europy 2024. O prawo do gry w finale powalczą łącznie 53 reprezentacje narodowe Starego Kontynentu — i jeśli chcecie śledzić poczynania wszystkich krajów, w tym Polski, transmisje spotkań będziecie mogli śledzić w pakiecie Polsat Box Go Sport.

Źródło: Polsat

Jest to informacja o tyle kluczowa, że już dzisiaj o godzinie 20:45 odbywa się pierwszy mecz Polaków w eliminacjach do piłkarskich Mistrzostw Europy 2024, w którym Biało-Czerwoni zmierzą się z Czechami.

Prawdziwe święto dla fanów futbolu

Ledwo zdążyliśmy ochłonąć po Mundialu w Katarze, a już rozpoczynają się eliminacje do EURO 2024. Piłka reprezentacyjna w walce o najważniejsze puchary zawsze przynosi sporo emocji — a teraz będzie ich jeszcze więcej. Mecze będą rozgrywać się w dziesięciu grupach eliminacyjnych — i przepustkę na mistrzostwa uzyskają dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. W ten sposób poznamy 20 reprezentacji, które zagrają na finałach UEFA EURO 2024. Trzy pozostałe wyłonią baraże.

Źródło: PZPN

W turnieju finałowym zagra również gospodarz turnieju – reprezentacja Niemiec. Pierwsze spotkania rundy eliminacyjnej rozpoczęły się wczoraj, a ostatnie mecze zostaną rozegrane 21 listopada. Reprezentacja Polski trafiła do grupy E, w której zmierzy się z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią.

Warto również zaznaczyć, że pakiet Polsat Box Go Sport poza eliminacjami do EURO 2024 zapewnia dostęp między innymi do Ligi Mistrzów UEFA w Polsat Sport Premium, PKO BP Ekstraklasy w CANAL+ SPORT3 i 4, piłkarskich lig zagranicznych i wyścigów na żużlu w Eleven Sports, siatkówki, koszykówki i sportów walki w stacjach Polsat Sport, tenisowego Wielkiego Szlema, wyścigów kolarskich, a także sportów zimowych w Eurosport i wielu innych. Każdy więc znajdzie coś dla siebie.

Źródło: Polsat

Grafika wyróżniająca: Łączy Nas Piłka