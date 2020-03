Czy w Polsce da się zarobić na esporcie? Sprawdziłem wyniki finansowe organizacji

Izako Boars i Pompa Team

Na początek Izako Boars i Pompa Team. Organizacje, które są znane głównie dzięki społeczności ich twórców. Natomiast wyniki finansowe pokazują, że to firmy widma. Bez przychodów i kosztów. Zapewne obie organizacje (które działają, mają sklepy i drużyny finansowane) są rozliczane przez inne spółki. Czy jest to związane z bardzo niekorzystnym rozliczaniem potencjalnych zysków w sp. z o.o podczas wypłaty dywidend? Można tylko zgadywać… Jedno jest pewne – brak międzynarodowych sukcesów obu organizacji (właściwie prawie wszystkich polskich organizacji) nie dostarcza im pieniędzy pochodzących z nagród za duże i większe turnieje. Jeśli pojawiają się jakieś przychody, są one związane głównie z sponsorami, reklamami oraz sprzedażą gadżetów (w uproszczeniu oczywiście).

AGO i Pride

Wyniki młodej organizacji jaką jest AGO (które połączyło siły z x-kom, tworząc wspólną organizację) dają nadzieję, że w przyszłości wyjdą na plus. To jedna z najbardziej profesjonalnie prowadzonych organizacji na polskim rynku z bardzo doświadczonym zapleczem. Koszty w 2018 roku były jednak nieubłagane i 2,8 miliona złotych nie udało się zrekompensować przychodami na poziomie 2,1 miliona. Warto jednak zauważyć, że jest to perełka wśród sprawdzanych organizacji. Generują znaczące przychody i mają szansę na rozwój w różnych kierunkach co zresztą robili w 2019 roku.

Pride również należy wyróżnić na tle innych. Wprawdzie jest to organizacja skupiająca się na jednej grze (więc relatywnie mała). Widać jednak, że jest na tyle dobrze zarządzana, iż potrafią praktycznie równoważyć swój budżet, będąc blisko osiągnięcia zysku. Nie mają też takiego zaplecza finansowego jak AGO.

Illuminar Gaming i Codewise Unicorn

Codewise Unicorn to organizacja, która w 2019 roku współpracowała z drużyną CS:GO Wiktora Wojtasa (TAZ) – współpraca zakończyła się po kilku miesiącach i od tamtej pory nie śledziłem aktywnie ich poczynań. W wynikach finansowych za 2018 rok ich zysk “świeci się na zielono”. Milion wydali, ale przychodu mieli też milion.

Illuminar Gaming to natomiast organizacja z największymi problemami w 2018 roku. Widać, że nikłe przychody dalekie są od tego aby firma mogła osiągnąć rentowność. Strata blisko pół miliona złotych na koniec roku to dość dużo, patrząc na ogólną skalę przychodów organizacji w Polsce. Pod koniec 2018 roku słychać było również o ich zaległościach w stosunku do zawodników (informacje te były potwierdzone przez organizację) i ogólnych problemach z płynnością. Mimo to dwa lata później cały czas “są w grze”. Ponoć firmie udało się pozyskać inwestora (lub finansowanie) i dalej działają. Bardzo jestem ciekawy ich wyników za 2019 rok, ale na to przyjdzie poczekać do czerwca.

Do brzegu

Sumaryczny wynik 6 organizacji daje nam blisko 4 miliony złotych przychodu, z czego ponad połowa to wynik AGO. Czy sytuacja się poprawiła w 2019 roku – tego jeszcze nie wiem. Wiemy natomiast, że taki poziom przychodów nie daje nadziei na dynamiczny rozwój esportu w Polsce. Niestety wiele z wymienionych firm działa na mocno partyzanckich zasadach, jakby nie rozumiejąc jak finansuje się takie projekty. Najważniejsza jest zdolność do pozyskiwania finansowania (sponsorów, reklamy) gdzie składową jest dobry wyniki esportowy. Bez odpowiednio skonstruowanych narzędzi do zarabiania pieniędzy trudno utrzymać się z samych esportowych sukcesów. Szczególnie kiedy ich nie ma.

Kiedyś już pisałem o tym, że bum na esport minie i wtedy do gry wejdą klasyczne “Excele z kalkulacjami”. I tak też się stało. Dziś, jeśli reklamodawca ma zainwestować w esport, potrzebne są wyniki, duże liczby ludzi oglądających mecze, baza fanów, interakcje w social mediach i wreszcie możliwości reklamowe w miejscach takich jak Youtube, Instagram itp. Jeśli organizacja nie zadba o ogólnie pojęte “zasięgi” swojej marki, będzie jej bardzo trudno pozyskać finansowanie. Sama wygrana w lokalnych turniejach czy nawet międzynarodowych zawodach bez odpowiedniego zasięgu przy takim wydarzeniu niestety niewiele pomoże.

W esporcie w Polsce są jednak pieniądze, ale gdzie indziej

Zupełnie inny model funkcjonowania na polskim rynku esportowym mają takie firmy jak ESL Polska (organizator IEM Katowice) czy Fantasy Expo (organizator Polskiej ligi esportowej i agencja gamingowa).