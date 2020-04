Equalizer – wielu używa, niewielu wie jak

Pokusa na wykorzystanie go w innych celach przyszła nieco później

Korektor okazał się być łatwym sposobem na zmianę brzmienia dźwięku, co szybko podchwycili producenci sprzętu audio, kart dźwiękowych i twórcy oprogramowania do słuchania muzyki. Powszechny dostęp oraz perspektywa szerokich możliwości okazały się bardzo kuszące, co zaowocowano wysypem różnorakich ustawień korektora do muzyki: akustycznej, elektronicznej, klasycznej, rockowej oraz wielu innych gatunków. Fani basowego brzmienia, czy uwydatnionych sopranów również otrzymali dedykowane ustawienia. Krótko mówiąc – dla każdego, coś dobrego.

Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność

Nim muzyka trafi na płytę CD lub do serwisu streamingowego, musi przejść przez cały proces produkcyjny, w tym mastering. Na tym etapie inżynierowie dźwięku dopracowują brzmienie tak, by wpisać się w specyfikę danego sposobu dystrybucji, panujące trendy (jak Wojna Głośności) oraz poczucie piękna osoby odpowiadającej za mastering. Na rynek trafia więc produkt kompletny, przewidziany do odsłuchu bez dodatkowych modyfikacji.

Zastosowanie korektora może prowadzić do ukrycia, a nawet zatracenia piękna muzyki, które dostrzegli ludzie w studiu. Ponadto, nieumiejętne korzystanie z korektora może prowadzić do licznych niepożądanych sytuacji i efektów, jak:

rozlewający się na pobliskie pasma i zakrywające je basowym puchem dół

pozbawione charakteru i „tego czegoś” wokale oraz brzmienie instrumentów, nadmierne ich wycofanie lub wysunięcie na tle innych dźwięków

pozbawiona finezji i powietrza góra/ szorstkie, kłujące wręcz brzmienie/ nazbyt zaakcentowane lub ukryte sybilanty

słyszalne przesterowanie, a nawet uszkodzenie sprzętu audio (głośniki, wzmacniacz)

Kluczem do uzyskania przyjemnego basu, wiernej średnicy i naturalnej, precyzyjnej góry jest dobry sprzęt, na którym muzyka rozbrzmi zgodnie z zamysłem twórcy. Dodanie do tego korektora może przynieść zarówno poprawę, jak i pogorszenie brzmienia.

Dlatego właśnie należy wziąć pod uwagę kilka elementów:

a) wpływ danych częstotliwości na dźwięk (możecie o tym poczytać w moim tekście poświęconym brzmieniu słuchawek)

b) dobór właściwych narzędzi

Korektor korektorowi nierówny

Korektory dźwiękowe dzielą się na kilka typów: